La reacción del Gobierno de Mendoza tras la controversia entre Hebe Casado y Francia

La publicación en redes sociales de la vicegobernadora Hebe Casado calificando de “equipo africano” a la selección de fútbol de Francia generó una importante controversia diplomática con el país europeo. El embajador declaró “persona no grata” y tildó de racista a la dirigente provincial. Desde el Gobierno de Mendoza habían mantenido silencio hasta el momento pero este martes habrá un contacto formal con la Embajada de Francia en Argentina para calmar las aguas.

El gobernador Alfredo Cornejo responderá a la Embajada de Francia a través de una nota que presentará un representante del Gobierno provincial ante el embajador francés en Argentina, Romain Nadal.

El encargado de llevar la carta es el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz , quien entregará el mensaje oficial durante una ceremonia que tendrá lugar este martes en la sede diplomática del país europeo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 14 de julio se celebra el Día Nacional de Francia, conmemorando la toma de la Bastilla en 1789 y la Fiesta de la Federación en 1790. Por este motivo, este martes se realizará un acto en la Embajada francesa, donde asistirá el representante del Ejecutivo mendocino.

Este gesto será el primer acercamiento entre la gestión de Cornejo y Francia, tras el silencio del Gobierno provincial por la publicación de Casado. De hecho, el embajador Nadal expresó públicamente este lunes que estaba esperando una comunicación de parte del mandatario mendocino.

Las duras acusaciones del embajador francés

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, habló públicamente este lunes de la controversia generada por la publicación de la vicegobernadora mendocina. Este funcionario francés declaró “persona no grata” a Casado luego de la publicación que realizó en la red social X (ex Twitter).

La vicemandataria mendocina realizó un posteo tras el partido de octavos de final en el Mundial 2026 en el que Francia eliminó a Paraguay en donde señalaba lo siguiente: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”.

Gobierno de Mendoza

El diplomático francés ratificó durante entrevistas radiales la declaración de persona no grata a la vicegobernadora. “La declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la Provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas”, manifestó.

Asimismo, enfatizó en que “no hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión, es un delito”.

Casado desestimó las acusaciones del embajador francés. Rechazó que la publicación que hizo en redes sociales tenga una connotación racista y atribuyó el comentario al folclore futbolístico.