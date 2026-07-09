El Gobierno creó 20 nuevos cargos de estatales y llamará a concurso para cubrirlos

El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto autorizando la creación de 20 nuevos puestos de empleo para administrativos del Registro Civil.

Los nuevos cargos creados por el Gobierno estarán destinados a puestos administrativos en el Registro Civil. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Gobierno de Mendoza modificó la planta de personal provincial y decidió crear 20 nuevos cargos de empleados públicos que se cubrirán mediante un llamado a concurso. Se trata de una veintena de puestos de trabajo como administrativo técnico en la Dirección de Registro Civil.

La creación de estos cargos quedó plasmada en el Decreto Nº 698, publicado en el Boletín Oficial. En esa norma, el gobernador Alfredo Conejo modifica la planta de personal y asigna un presupuesto de $191.183.547,95 para hacer frente a estos nuevos puestos de trabajo en las erogaciones del Ejercicio 2026.

La disposición resalta que el director del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Agustín Píscopo, solicitó la creación de 20 cargos de Clase 03, es decir administrativos, para la dependencia que lidera.

Esta determinación contó con el aval de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y la Subdirección Servicios Administrativos Sueldo de la Contaduría General de la Provincia del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cobertura por concurso El Gobierno provincial accedió a la modificación de la planta de personal y la creación de estos nuevos puestos para estatales y señala que se realizará el posterior llamado a concurso para cubrir estas vacantes.