El Gobierno creó 20 nuevos cargos de estatales y llamará a concurso para cubrirlos
El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto autorizando la creación de 20 nuevos puestos de empleo para administrativos del Registro Civil.
El Gobierno de Mendoza modificó la planta de personal provincial y decidió crear 20 nuevos cargos de empleados públicos que se cubrirán mediante un llamado a concurso. Se trata de una veintena de puestos de trabajo como administrativo técnico en la Dirección de Registro Civil.
La creación de estos cargos quedó plasmada en el Decreto Nº 698, publicado en el Boletín Oficial. En esa norma, el gobernador Alfredo Conejo modifica la planta de personal y asigna un presupuesto de $191.183.547,95 para hacer frente a estos nuevos puestos de trabajo en las erogaciones del Ejercicio 2026.
La disposición resalta que el director del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Agustín Píscopo, solicitó la creación de 20 cargos de Clase 03, es decir administrativos, para la dependencia que lidera.
Esta determinación contó con el aval de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y la Subdirección Servicios Administrativos Sueldo de la Contaduría General de la Provincia del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Cobertura por concurso
El Gobierno provincial accedió a la modificación de la planta de personal y la creación de estos nuevos puestos para estatales y señala que se realizará el posterior llamado a concurso para cubrir estas vacantes.
La convocatoria a los concursos para acceder a estos nuevos cargos se realizará según los lineamiento de la Ley Nº 9015, del Régimen de Concursos para Personal de la Administración Pública.
En la última década en Mendoza fueron concursados apenas 182 cargos de trabajadores estatales. Solamente 87 personas han concursado para entrar a la planta permanente de la Administración Pública provincial, mientras que 95 estatales ascendieron por esta misma metodología.