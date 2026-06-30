Salarios estatales: el Gobierno oficializó aumentos del 6,5% en tres tramos y un bono de $50.000

El decreto publicado en el Boletín Oficial confirmó incrementos salariales para los empleados de la Administración Pública Nacional entre junio y agosto, además de un bono extraordinario de $50.000 y la actualización de los haberes de los médicos residentes.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, homologado a través del Decreto 552/2026. El convenio contempla aumentos salariales escalonados entre junio y agosto, un bono extraordinario de $50.000 y la actualización de distintas escalas salariales. El acuerdo establece una recomposición acumulada del 6,5% distribuida en tres tramos, comenzando en junio.

El acuerdo establece una recomposición acumulada del 6,5% distribuida en tres tramos. El primero será del 2,4% con vigencia desde el 1° de junio; el segundo, del 2,2% desde el 1° de julio; y el tercero, del 1,9% a partir del 1° de agosto. Cada incremento se calculará sobre el salario vigente del mes anterior y alcanzará tanto al personal permanente como al no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.

Nuevos beneficios para estatales Además de las subas porcentuales, el decreto dispuso el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, que se abonará por única vez con los haberes de agosto. La medida beneficiará a todos los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo nacional y forma parte del acuerdo salarial firmado entre las partes.

La norma también actualiza las remuneraciones de los profesionales residentes que trabajan en hospitales nacionales y en el Hospital Garrahan. Con los nuevos valores, un residente de primer año pasará a percibir $1.282.419 desde agosto, mientras que un jefe de residentes cobrará $1.691.131. Asimismo, se incrementaron los montos de las becas correspondientes a estos profesionales.

¿Qué otras disposiciones se prorrogaron? Por otra parte, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de agosto de 2026 varias disposiciones vigentes dentro del convenio colectivo, entre ellas el Premio Estímulo a la Asistencia, cuya suma también fue actualizada, y la postergación de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública. También se mantuvieron sin modificaciones las sumas fijas creadas por el Decreto 56/2020, que continuarán pagándose en los mismos valores hasta fines de agosto.