Los salarios aumentaron 3,7% en abril y acumularon una suba de 12,7% en cuatro meses

El sector privado no registrado lideró el aumento de salarios de abril con un 4,7%, mientras que el empleo público marcó un 2,3%, según Indec.

Los salarios registraron en abril un incremento promedio de 3,7% respecto del mes anterior y acumularon una suba de 12,7% en los primeros cuatro meses de 2026, según informó este martes el Indec. En la comparación interanual, la mejora alcanzó el 36,9%. De esta forma superaron a los números de la inflación de ese mes del 2,6% en el mes y del 32,4% en 12 meses.

El avance estuvo impulsado principalmente por los aumentos en el sector privado no registrado, que mostró una variación de 4,7%, seguido por el sector privado registrado, con una suba de 4%. En tanto, los salarios del sector público crecieron 2,3% durante abril, nuevamente por debajo del IPC (índice de precios al consumidor).

De acuerdo con el Índice de Salarios elaborado por el organismo estadístico, los trabajadores registrados —que incluyen al sector privado formal y al empleo público— acumularon una mejora de 10,7% desde diciembre de 2025. Dentro de ese universo, el sector privado registrado registró un incremento acumulado de 10,1%, mientras que el sector público avanzó 12%.

Los trabajadores no registrados lideraron la suba En términos interanuales, el mayor crecimiento volvió a observarse entre los trabajadores no registrados, cuyos ingresos aumentaron 69,6% respecto de abril de 2025. En contraste, los salarios del sector privado registrado crecieron 29,3% y los del sector público 29,6%.

Los datos reflejan además una aceleración de las remuneraciones formales durante abril. Luego de incrementos mensuales de 2,1% en el sector privado registrado y de 5% en el sector público durante marzo, en abril los salarios privados registrados avanzaron 4%, mientras que los estatales crecieron 2,3%.