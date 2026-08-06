Crisis de ingresos: los argentinos necesitan más de un empleo y toman deuda para gastos corrientes

Un relevamiento de Zentrix Consultora muestra que el deterioro de los ingresos y la caída del poder adquisitivo impactan sobre las finanzas de los hogares. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) correspondiente a julio, el 86,6% de los argentinos considera que se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, mientras que el 61,9% tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y, en más de la mitad de los casos, el crédito se destinó a cubrir gastos básicos.

El informe refleja además que el 87,4% de los consultados sostiene que su salario perdió frente a la inflación. Incluso entre quienes respaldan al Gobierno nacional, el 73% afirma que sus ingresos no lograron acompañar la evolución de los precios, porcentaje que asciende al 97,1% entre los votantes de la oposición.

Las dificultades para sostener el ingreso también se reflejan en la duración del salario dentro del mes. El 66% de los encuestados afirmó que se queda sin dinero antes o a partir del día 20, mientras que apenas el 9,3% aseguró llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

La situación es más marcada entre los menores de 40 años. En el segmento de 18 a 39 años, el 85,5% indicó que agota sus ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre las personas de 40 a 59 años.

El estudio señala que el endeudamiento continúa siendo una herramienta utilizada para afrontar los gastos corrientes . El 61,9% de los consultados afirmó haber tomado deuda en el último semestre. Entre quienes recurrieron al crédito , el 53,7% explicó que lo hizo porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir gastos básicos, mientras que el 11,5% señaló que el financiamiento estuvo destinado a la compra de bienes durables.

La encuesta también muestra diferencias generacionales en las fuentes de financiamiento. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% recurrió a prestamistas o financieras informales, porcentaje que desciende al 7% entre los mayores de 60 años.

En tanto, el 28,9% de quienes se endeudaron afirmó que tiene muchas dificultades para pagar las cuotas, el 12% reconoció haberse atrasado en algún pago y el 6,4% manifestó que directamente no puede cumplir con sus obligaciones. Además, el 55% considera que las actuales tasas de interés convierten al crédito en una alternativa poco conveniente.

La percepción negativa sobre la situación económica también aparece reflejada en la encuesta.

El 42,8% calificó como mala su situación económica personal, mientras que el 61,8% evaluó negativamente la situación general del país.

En cuanto a la autopercepción socioeconómica, el 53,9% de los consultados se definió como integrante de la clase baja o de la clase media baja.

Otro de los capítulos del estudio analiza la percepción sobre la inflación.

El 67,1% de los encuestados considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja la evolución de los precios que experimenta en su vida cotidiana. En sentido contrario, el 29,6% manifestó confiar en las cifras oficiales.

El informe vincula esa percepción con la pérdida de poder adquisitivo señalada por la mayoría de los consultados, ya que el 87,4% sostiene que sus ingresos no logran superar la inflación.

Corrupción y salarios, entre las principales preocupaciones

Consultados sobre los principales problemas que enfrenta actualmente el país, el 48,8% mencionó la corrupción, ubicándola en el primer lugar del ranking.

En segundo lugar aparecieron los ingresos y salarios, con el 46,9%, seguidos por la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).

De esta manera, cuatro de las cinco principales preocupaciones mencionadas por los encuestados están vinculadas de forma directa con la situación económica y el poder adquisitivo de los hogares.