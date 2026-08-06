ARCA: piden extender la fecha de recategorización del monotributo

Luego de algunas fallas en el sistema de ARCA, contribuyentes pidieron extender el plazo para la recategorización del monotributo.

Luego del vencimiento del plazo para la recategorización semestral del Monotributo, la Asociación Monotributistas Asociados República Argentina (MARA) solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una extensión del trámite hasta el 10 de agosto, al considerar que miles de contribuyentes tuvieron menos tiempo del previsto para cumplir con la obligación debido a fallas.

El pedido fue presentado por la presidenta de la entidad, Noelia Villafañe, mediante una nota dirigida al director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo. Desde la organización sostienen que la actualización de las escalas y la habilitación del sistema se realizaron con demora, reduciendo el período efectivo disponible para que los monotributistas pudieran completar la recategorización.

Según explicaron desde MARA, el índice de inflación que sirve de base para actualizar las categorías ya se encontraba publicado cuando debía comenzar el proceso, por lo que consideran que no existían razones para postergar la habilitación del sistema. La entidad afirma que durante varios días los contribuyentes no pudieron acceder a la herramienta para realizar el trámite.

En la presentación, la asociación argumentó que el propio organismo puede verificar las interrupciones mediante los registros internos de la plataforma y advirtió que la reducción del plazo podría perjudicar a quienes todavía no lograron actualizar su situación fiscal. Hasta el momento, ARCA no confirmó una modificación del cronograma y mantiene el vencimiento originalmente establecido.

Recomendaciones para la recategorización del monotributo de ARCA Desde MARA recordaron que la evaluación debe realizarse sobre los parámetros correspondientes a los últimos doce meses de actividad. Además de la facturación, los contribuyentes deben revisar variables como el monto de los alquileres, la superficie afectada a la actividad y el consumo de energía eléctrica.