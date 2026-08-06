ARCA: piden extender la fecha de recategorización del monotributo
Luego de algunas fallas en el sistema de ARCA, contribuyentes pidieron extender el plazo para la recategorización del monotributo.
Luego del vencimiento del plazo para la recategorización semestral del Monotributo, la Asociación Monotributistas Asociados República Argentina (MARA) solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una extensión del trámite hasta el 10 de agosto, al considerar que miles de contribuyentes tuvieron menos tiempo del previsto para cumplir con la obligación debido a fallas.
El pedido fue presentado por la presidenta de la entidad, Noelia Villafañe, mediante una nota dirigida al director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo. Desde la organización sostienen que la actualización de las escalas y la habilitación del sistema se realizaron con demora, reduciendo el período efectivo disponible para que los monotributistas pudieran completar la recategorización.
Según explicaron desde MARA, el índice de inflación que sirve de base para actualizar las categorías ya se encontraba publicado cuando debía comenzar el proceso, por lo que consideran que no existían razones para postergar la habilitación del sistema. La entidad afirma que durante varios días los contribuyentes no pudieron acceder a la herramienta para realizar el trámite.
En la presentación, la asociación argumentó que el propio organismo puede verificar las interrupciones mediante los registros internos de la plataforma y advirtió que la reducción del plazo podría perjudicar a quienes todavía no lograron actualizar su situación fiscal. Hasta el momento, ARCA no confirmó una modificación del cronograma y mantiene el vencimiento originalmente establecido.
Recomendaciones para la recategorización del monotributo de ARCA
Desde MARA recordaron que la evaluación debe realizarse sobre los parámetros correspondientes a los últimos doce meses de actividad. Además de la facturación, los contribuyentes deben revisar variables como el monto de los alquileres, la superficie afectada a la actividad y el consumo de energía eléctrica.
La entidad también aconsejó controlar que los ingresos declarados sean consistentes con los movimientos bancarios, consumos con tarjetas, operaciones en moneda extranjera y compras de bienes registrables. Asimismo, recomendó revisar los comprobantes emitidos en el sistema "Mis Comprobantes" para detectar posibles facturas registradas de manera incorrecta, ya que esas inconsistencias pueden derivar en una recategorización errónea.
Mientras esperan una respuesta oficial, desde la organización insistieron en que una prórroga permitiría garantizar que todos los monotributistas dispongan del tiempo suficiente para cumplir con el trámite sin verse afectados por problemas técnicos ajenos a su voluntad.