Monotributo: vence la recategorización y esto pasa si no cumplís con el trámite

La recategorización del monotributo vence hoy, y de no cumplir con el trámite, ARCA podrá aplicar sanciones o excluirte del régimen.

ARCA fijó el 5 de agosto como fecha límite para la recategorización del monotributo.

Los monotributistas adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes tienen tiempo hasta hoy, miércoles 5 de agosto, para realizar la recategorización del monotributo, un trámite obligatorio dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La recategorización se realiza dos veces al año y permite actualizar la categoría del contribuyente según su nivel de actividad. En caso de que los parámetros no hayan cambiado, no es necesario realizar el trámite.

La recategorización permite actualizar la categoría según la actividad de los últimos 12 meses. Foto: Archivo MDZ Qué deben tener en cuenta los monotributistas Para saber si corresponde subir, bajar o mantenerse en la misma categoría, los monotributistas deben analizar la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses y verificar si los parámetros de facturación coinciden con los límites establecidos por ARCA para cada categoría.

Qué pasa si no realizás la recategorización Si el contribuyente no realiza el trámite dentro del plazo establecido, ARCA podrá recategorizarlo de oficio dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento, tomando como referencia la información registrada por el organismo. En ese caso, la notificación llegará al Domicilio Fiscal Electrónico.

Además, la falta de recategorización puede derivar en ajustes automáticos, el cobro de intereses o la aplicación de sanciones. En los casos más graves, especialmente cuando se superan ampliamente los parámetros permitidos, el contribuyente puede incluso quedar excluido del régimen simplificado.