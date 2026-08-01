Alerta monotributistas ARCA: últimos días para realizar un trámite esencial

ARCA podría recategorizar de oficio a los monotributistas que no cumplan con la recategorización semestral obligatoria antes del 5 de agosto.

ARCA confirmó el cronograma de vencimientos del Monotributo para el mes de agosto.

Entre las fechas clave de agosto para los adheridos al régimen del Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentran el miércoles 5 y el jueves 20 de agosto.

El primer vencimiento corresponde a la fecha límite para realizar la recategorización semestral obligatoria. Para llevar a cabo este trámite, es fundamental que el contribuyente revise las nuevas escalas y valores fijados por el organismo recaudador. Además, para saber si corresponde subir, bajar o mantenerse en la misma escala, se debe calcular el monto total facturado entre julio de 2025 y julio de 2026.

Los contribuyentes tienen tiempo hasta el miércoles 5 de agosto para actualizar sus datos. Prensa ARCA ¿Qué pasa si no hago la recategorización a tiempo? Si un monotributista estaba obligado a recategorizarse y no lo hace dentro del plazo estipulado, ARCA puede realizar una recategorización de oficio e incluso aplicar las sanciones correspondientes previstas por la normativa vigente.

La recategorización de oficio también se activa si el trámite se realizó de manera incorrecta. Esto sucede cuando el organismo detecta, por ejemplo, que las compras, gastos personales o acreditaciones bancarias del contribuyente superan el límite máximo de ingresos brutos anuales permitido para su categoría actual.

En esos casos, el contribuyente recibirá una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento.