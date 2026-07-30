Compras en el exterior: ARCA aprobó un nuevo régimen para los envíos puerta a puerta

El nuevo procedimiento de ARCA para compras internacionales establece un límite de US$3.000 FOB para envíos bajo la modalidad puerta a puerta.

ARCA actualizó el régimen de envíos postales e incorporó cambios para las compras puerta a puerta. Foto: Shutterstock

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo procedimiento para la recepción de envíos internacionales que ingresen al país mediante el operador postal designado, incluido el servicio puerta a puerta. La medida reemplaza la Resolución General N.º 4.447 y actualiza el régimen aplicable a las compras realizadas desde el exterior.

Según explica la resolución, el objetivo es facilitar el régimen, reducir los costos operativos, evitar la duplicación normativa y agilizar el comercio internacional, en línea con las modificaciones introducidas por el Decreto 604/2026.

Los envíos de hasta US$3.000 podrán ingresar bajo el régimen puerta a puerta, según la nueva resolución.Foto: DPA Qué establece la nueva resolución La norma dispone que podrán ingresar bajo este régimen los envíos con un valor FOB de hasta US$3.000, siempre que sean para uso o consumo personal, estén conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no presuman una finalidad comercial. Estos envíos podrán librarse bajo la modalidad puerta a puerta, siguiendo el procedimiento aprobado por ARCA.

Además, la resolución indica que estos envíos estarán exceptuados de determinadas intervenciones detalladas en un anexo de la norma.

Cómo serán los controles Uno de los puntos incorporados en la resolución establece que el operador postal designado deberá poner a disposición del servicio aduanero la totalidad de los envíos internacionales para su debido control, por los medios que este estime más adecuados.