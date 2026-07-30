Compras en el exterior: ARCA aprobó un nuevo régimen para los envíos puerta a puerta
El nuevo procedimiento de ARCA para compras internacionales establece un límite de US$3.000 FOB para envíos bajo la modalidad puerta a puerta.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó un nuevo procedimiento para la recepción de envíos internacionales que ingresen al país mediante el operador postal designado, incluido el servicio puerta a puerta. La medida reemplaza la Resolución General N.º 4.447 y actualiza el régimen aplicable a las compras realizadas desde el exterior.
Según explica la resolución, el objetivo es facilitar el régimen, reducir los costos operativos, evitar la duplicación normativa y agilizar el comercio internacional, en línea con las modificaciones introducidas por el Decreto 604/2026.
Qué establece la nueva resolución
La norma dispone que podrán ingresar bajo este régimen los envíos con un valor FOB de hasta US$3.000, siempre que sean para uso o consumo personal, estén conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no presuman una finalidad comercial. Estos envíos podrán librarse bajo la modalidad puerta a puerta, siguiendo el procedimiento aprobado por ARCA.
Además, la resolución indica que estos envíos estarán exceptuados de determinadas intervenciones detalladas en un anexo de la norma.
Cómo serán los controles
Uno de los puntos incorporados en la resolución establece que el operador postal designado deberá poner a disposición del servicio aduanero la totalidad de los envíos internacionales para su debido control, por los medios que este estime más adecuados.
Por otra parte, los libros, impresos y documentos que sean seleccionados por el servicio aduanero podrán ser liberados bajo la modalidad puerta a puerta luego de controles mediante métodos no intrusivos, sin necesidad de transmitir la declaración mediante el Sistema de Declaración Aduanera (CDS).
Finalmente, la resolución deroga la normativa anterior y establece que la implementación de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual, de acuerdo con un cronograma que será publicado por ARCA en el micrositio "Envíos internacionales" de su sitio web.