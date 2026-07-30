Quini 6: tres apostadores ganaron más de $126 millones en el Siempre Sale
Tres apostadores celebran la suerte del Quini 6 tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale, repartiéndose un premio millonario.
El Quini 6 realizó este miércoles 29 su sorteo N.º 3.395 con pozos millonarios que, una vez más, quedaron vacantes en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Sin embargo, el Siempre Sale dejó tres nuevos ganadores que se repartirán un importante premio.
Resultados del Quini 6
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00 - 02 - 27 - 34 - 37 - 38. El pozo de $5.654.021.410,80 quedó vacante, ya que no hubo apostadores con seis aciertos.
En La Segunda del Quini, los números ganadores fueron 00 - 01 - 03 - 06 - 10 - 35. En esta oportunidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $2.939.909.212,80 quedó vacante.
Por su parte, en la modalidad Revancha salieron los números 06 - 24 - 28 - 32 - 39 - 42. El premio mayor, de $800.000.000, también quedó vacante al no registrarse apostadores con los seis números.
La modalidad Siempre Sale dejó los números 15 - 17 - 30 - 35 - 36 - 39. En este caso hubo tres ganadores con cinco aciertos, quienes se llevarán un premio de $126.157.176 cada uno.
De cuánto será el próximo pozo
Tras quedar vacantes los principales premios, el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará el domingo 2 de agosto, pondrá en juego un pozo estimado de $11.300 millones.
Además, la Lotería de Santa Fe confirmó que el domingo 9 de agosto se realizará un sorteo especial por el 38° aniversario del Quini 6. En esa oportunidad se pondrá en juego un premio de 3 millones de dólares libres de impuestos, bajo la modalidad Sale o Sale, uno de los premios más importantes en la historia del juego.