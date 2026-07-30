Quini 6: tres apostadores ganaron más de $126 millones en el Siempre Sale

Tres apostadores celebran la suerte del Quini 6 tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale, repartiéndose un premio millonario.

El Quini 6 realizó este miércoles 29 su sorteo N.º 3.395 con pozos millonarios que, una vez más, quedaron vacantes en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Sin embargo, el Siempre Sale dejó tres nuevos ganadores que se repartirán un importante premio.

Resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00 - 02 - 27 - 34 - 37 - 38. El pozo de $5.654.021.410,80 quedó vacante, ya que no hubo apostadores con seis aciertos.

El Quini 6 celebrará sus 38 añosel 9 de agosto con un premio especial. Foto: Archivo En La Segunda del Quini, los números ganadores fueron 00 - 01 - 03 - 06 - 10 - 35. En esta oportunidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $2.939.909.212,80 quedó vacante.

Por su parte, en la modalidad Revancha salieron los números 06 - 24 - 28 - 32 - 39 - 42. El premio mayor, de $800.000.000, también quedó vacante al no registrarse apostadores con los seis números.

La modalidad Siempre Sale dejó los números 15 - 17 - 30 - 35 - 36 - 39. En este caso hubo tres ganadores con cinco aciertos, quienes se llevarán un premio de $126.157.176 cada uno.