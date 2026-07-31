Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $500.000 en los principales bancos

A pesar de la pérdida de atractivo frente a otras opciones, el plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro segura en Argentina.

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones de ahorro más elegidas por quienes buscan una inversión de bajo riesgo y un rendimiento previsible. Sin embargo, la baja de las tasas de interés llevó a muchos ahorristas a comparar esta opción con otras alternativas, como las billeteras virtuales.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las Tasas Nominales Anuales (TNA) oscilan entre el 16% y el 19,5%. Esto significa que una inversión de $500.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $7.808,22 en un banco que ofrece una TNA del 19%, como el Banco Nación, mientras que en una entidad con una tasa del 16%, como Banco Santander, el rendimiento ronda los $6.575.

Con la baja de tasas, los ahorristas comparan el rendimiento de los plazos fijos con otras alternativas. Foto: Shutterstock Las tasas de los diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 17,5%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Santander: 16%

Banco Provincia: 19,5% (21% para no clientes)

Banco Macro: 18,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5% Plazo fijo o billetera virtual: cuál conviene Al momento de decidir dónde invertir el dinero, muchos ahorristas comparan el plazo fijo con las billeteras virtuales. La principal diferencia entre ambas opciones es la disponibilidad de los fondos: mientras que el plazo fijo exige mantener el dinero inmovilizado durante un mínimo de 30 días, las billeteras permiten retirarlo en cualquier momento.

También cambia la forma en que se obtiene el rendimiento. En el plazo fijo, la tasa queda fijada desde el momento en que se constituye la inversión, por lo que el ahorrista conoce de antemano cuánto cobrará al vencimiento. En las billeteras virtuales, en cambio, el rendimiento es variable y puede modificarse diariamente según el desempeño del fondo común de inversión donde se deposita el dinero.