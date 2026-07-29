PAMI ofrece un subsidio para cuidadores domiciliarios: cómo solicitarlo

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) ofrece un apoyo económico parcial destinado a afiliados que necesitan asistencia domiciliaria debido a una dependencia funcional. El beneficio está dirigido a personas con limitaciones psicofísicas comprobables que no cuentan con una red familiar o de apoyo suficiente para garantizar su cuidado.

La prestación, denominada Subsidio para Auxiliar Domiciliario , puede ser solicitada por la persona afiliada, un apoderado o un familiar responsable, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la obra social.

Para iniciar el trámite, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

PAMI permite iniciar la solicitud del subsidio desde su sitio web o en sus agencias. Foto: Freepik

Además de ser afiliado de PAMI , la persona deberá acreditar limitaciones funcionales psicofísicas y no contar con una red de apoyo suficiente para cubrir sus necesidades de cuidado.

Una vez presentada la documentación, el afiliado será evaluado por el equipo social de PAMI , que analizará la situación particular y determinará si corresponde otorgar el subsidio , teniendo en cuenta el grado de dependencia y la capacidad del entorno familiar para brindar asistencia.

Dónde realizar el trámite

El trámite puede realizarse de manera online desde un celular, una tablet o una computadora, a través de los canales digitales de PAMI.

Quienes prefieran hacerlo de forma presencial también pueden gestionar el subsidio en una agencia de PAMI. En ese caso, el organismo recomienda solicitar un turno online previamente para agilizar la atención.