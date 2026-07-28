PAMI: cuáles son los requisitos para acceder a la cobertura del 100% en suplementos nutricionales

El PAMI recordó cómo hay que hacer para obtener una cobertura completa en suplementos nutricionales. Los detalles.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que necesiten suplementos nutricionales pueden acceder a una cobertura del 100%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la obra social y presenten la documentación médica correspondiente. El beneficio está destinado a pacientes que, por su estado de salud, requieren un aporte nutricional específico como parte de su tratamiento.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio del PAMI? El trámite puede ser realizado por la persona afiliada al PAMI, un apoderado o un familiar autorizado. La cobertura está orientada a pacientes que cuenten con una indicación médica emitida por un profesional especialista, como nutricionistas o diabetólogos, quienes deben justificar la necesidad del suplemento.

Para iniciar la solicitud, PAMI exige presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Receta electrónica de PAMI emitida por un médico especialista.

Formulario de Dietoterápicos completo y firmado por el profesional tratante.

En determinados casos, estudios complementarios, como un proteinograma, cuando el cuadro clínico lo requiera. El pedido puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial de PAMI o de forma presencial en una agencia del organismo. En caso de optar por la atención presencial, se recomienda solicitar un turno para agilizar la gestión. Una vez presentada la documentación, el organismo evalúa el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar la cobertura.

La obra social brinda una cobertura del 100% de los suplementos nutricionales aprobados dentro de su programa, destinados a pacientes que requieren este tipo de productos como complemento terapéutico. El objetivo es garantizar el acceso a tratamientos nutricionales para personas con patologías o condiciones médicas que comprometen su estado nutricional.