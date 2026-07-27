PAMI: cómo acceder a la cobertura total de suplementos nutricionales

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a la cobertura del 100% en suplementos nutricionales, un beneficio destinado a quienes presentan determinadas condiciones de salud y cuentan con la indicación de un profesional. Para obtenerlo, la solicitud debe ser evaluada y aprobada mediante una auditoría médica.

El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, un apoderado o un familiar. Además, no es obligatorio asistir a una agencia de PAMI, ya que la gestión también puede iniciarse de manera online a través del sitio web oficial o desde la aplicación Mi PAMI, lo que agiliza el proceso.

El trámite puede realizarse de forma presencial o virtual a través de la página web o app. Foto: Archivo Requisitos para solicitar suplementos nutricionales Para acceder a la cobertura total, PAMI solicita presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Receta de PAMI emitida por un médico especialista, como nutricionista o diabetólogo.

Formulario de Dietoterápicos completo y firmado por el médico tratante.

En los casos en que el cuadro clínico lo requiera, un laboratorio con proteinograma adjunto al formulario. Una vez presentada la documentación, el organismo realiza una auditoría médica para verificar que se cumplan los criterios establecidos. Recién después de esa evaluación se autoriza la cobertura del suplemento nutricional.