PAMI: cómo pedir turno en una agencia paso a paso
PAMI permite sacar turnos online para realizar trámites en sus agencias. Conocé el paso a paso para gestionar la atención presencial.
PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, permite sacar turnos online para realizar distintos trámites que requieren atención presencial en sus agencias. El sistema busca agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y evitar largas filas.
Qué trámites se pueden realizar en una agencia de PAMI
Si bien PAMI avanzó en la digitalización de la mayoría de sus prestaciones y servicios, algunos trámites todavía pueden requerir atención presencial o resultar más sencillos de resolver en una agencia.
Entre ellos se encuentran los trámites de afiliación, el cambio de médico de cabecera y aquellas gestiones que, por su complejidad o por la documentación que requieren, no pueden completarse fácilmente desde la aplicación Mi PAMI o el sitio web del organismo.
Cómo sacar un turno en una agencia de PAMI
Para solicitar un turno, ingresá al sitio web oficial de PAMI o a la aplicación Mi PAMI. Luego, seleccioná la opción "Turnos para Agencia", elegí el trámite que necesitás realizar y seleccioná la fecha y el horario disponibles que mejor se adapten a tus necesidades. Una vez confirmada la reserva, el sistema emitirá el comprobante del turno, que deberá presentarse el día de la atención.
Qué documentación hay que llevar
Antes de asistir a la agencia, es importante consultar cuáles son los requisitos específicos del trámite elegido, ya que la documentación puede variar según cada gestión.
En términos generales, PAMI suele solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial vigente y los formularios correspondientes. En algunos casos, también puede requerir órdenes médicas, estudios o documentación adicional, por lo que se recomienda verificar los requisitos antes del turno para evitar demoras.