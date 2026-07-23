PAMI: cómo pedir turno en una agencia paso a paso

PAMI permite sacar turnos online para realizar trámites en sus agencias. Conocé el paso a paso para gestionar la atención presencial.

PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, permite sacar turnos online para realizar distintos trámites que requieren atención presencial en sus agencias. El sistema busca agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y evitar largas filas.

Qué trámites se pueden realizar en una agencia de PAMI Si bien PAMI avanzó en la digitalización de la mayoría de sus prestaciones y servicios, algunos trámites todavía pueden requerir atención presencial o resultar más sencillos de resolver en una agencia.

Entre ellos se encuentran los trámites de afiliación, el cambio de médico de cabecera y aquellas gestiones que, por su complejidad o por la documentación que requieren, no pueden completarse fácilmente desde la aplicación Mi PAMI o el sitio web del organismo.

Los afiliados pueden solicitar un turno desde la web oficial o la aplicación Mi PAMI y elegir el día y horario disponibles. NA Cómo sacar un turno en una agencia de PAMI Para solicitar un turno, ingresá al sitio web oficial de PAMI o a la aplicación Mi PAMI. Luego, seleccioná la opción "Turnos para Agencia", elegí el trámite que necesitás realizar y seleccioná la fecha y el horario disponibles que mejor se adapten a tus necesidades. Una vez confirmada la reserva, el sistema emitirá el comprobante del turno, que deberá presentarse el día de la atención.

Qué documentación hay que llevar Antes de asistir a la agencia, es importante consultar cuáles son los requisitos específicos del trámite elegido, ya que la documentación puede variar según cada gestión.