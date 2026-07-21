PAMI en julio: anteojos, audífonos y otros beneficios gratuitos para afiliados

El PAMI continúa en julio con beneficios para afiliados, incluyendo la provisión de anteojos y audífonos sin cargo, además de medicamentos y elementos de apoyo.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa durante julio ofreciendo distintos beneficios para sus afiliados. Entre los más importantes se destacan los insumos médicos como anteojos o audífonos, medicamentos y elementos de apoyo, pensados para aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados.

En el caso de los anteojos, PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, cada 2 años.

Qué se necesita para acceder a anteojos gratuitos Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez (no impresa, es online).

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y de lejos por separado. PAMI cubre sin cargo anteojos de cerca, de lejos o bifocales cada 2 años. Foto: Archivo Requisitos para solicitar audífonos PAMI otorga audífonos a las personas afiliadas con hipoacusia, quienes tienen la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atención.

Documento Nacional de Identidad.

Orden médica electrónica de un/a otorrinolaringólogo/a del sistema PAMI, indicando la necesidad del audífono.

Audiometría realizada por especialista del sistema PAMI o particular (original y fotocopia, con fecha no mayor a 6 meses, sello y firma del/de la profesional).

Logoaudiometría realizada por especialista del sistema PAMI o particular (original y fotocopia, con fecha no mayor a 6 meses, sello y firma del/de la profesional). Acceso a accesorios (colchones, inodoros, trapecios) PAMI también provee elementos como el colchón antiescaras, destinado a pacientes con alto grado de inmovilidad y factores de riesgo de escaras; el inodoro portátil, para quienes tienen dificultades o trastornos de movilidad; y el trapecio.

Para acceder se necesita: