PAMI en julio: anteojos, audífonos y otros beneficios gratuitos para afiliados
El PAMI continúa en julio con beneficios para afiliados, incluyendo la provisión de anteojos y audífonos sin cargo, además de medicamentos y elementos de apoyo.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa durante julio ofreciendo distintos beneficios para sus afiliados. Entre los más importantes se destacan los insumos médicos como anteojos o audífonos, medicamentos y elementos de apoyo, pensados para aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados.
En el caso de los anteojos, PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, cada 2 años.
Qué se necesita para acceder a anteojos gratuitos
- Documento Nacional de Identidad.
- Credencial de afiliación.
- Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez (no impresa, es online).
- Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y de lejos por separado.
Requisitos para solicitar audífonos
PAMI otorga audífonos a las personas afiliadas con hipoacusia, quienes tienen la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atención.
- Documento Nacional de Identidad.
- Orden médica electrónica de un/a otorrinolaringólogo/a del sistema PAMI, indicando la necesidad del audífono.
- Audiometría realizada por especialista del sistema PAMI o particular (original y fotocopia, con fecha no mayor a 6 meses, sello y firma del/de la profesional).
- Logoaudiometría realizada por especialista del sistema PAMI o particular (original y fotocopia, con fecha no mayor a 6 meses, sello y firma del/de la profesional).
Acceso a accesorios (colchones, inodoros, trapecios)
PAMI también provee elementos como el colchón antiescaras, destinado a pacientes con alto grado de inmovilidad y factores de riesgo de escaras; el inodoro portátil, para quienes tienen dificultades o trastornos de movilidad; y el trapecio.
Para acceder se necesita:
- Orden médica electrónica.
De no contar con la OME, deberá presentarse:
- Documento Nacional de Identidad.
- Orden manual de médico/a de cabecera o especialista.
- Resumen de historia clínica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada.
Para acceder a cualquiera de estos beneficios, es fundamental contar con la documentación correspondiente y la Orden Médica Electrónica actualizada. Ante dudas puntuales, PAMI recomienda consultar directamente en la agencia de afiliación o a través de los canales oficiales del organismo, donde también es posible verificar qué prestadores están habilitados para cada trámite.