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PAMI en julio: anteojos, audífonos y otros beneficios gratuitos para afiliados

El PAMI continúa en julio con beneficios para afiliados, incluyendo la provisión de anteojos y audífonos sin cargo, además de medicamentos y elementos de apoyo.

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PAMI ofrece distintos beneficios gratuitos para sus afiliados durante julio.

PAMI ofrece distintos beneficios gratuitos para sus afiliados durante julio.

Milagros Lostes / MDZ

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa durante julio ofreciendo distintos beneficios para sus afiliados. Entre los más importantes se destacan los insumos médicos como anteojos o audífonos, medicamentos y elementos de apoyo, pensados para aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados.

En el caso de los anteojos, PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, cada 2 años.

Qué se necesita para acceder a anteojos gratuitos

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Credencial de afiliación.
  • Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez (no impresa, es online).
  • Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y de lejos por separado.
PAMI cubre sin cargo anteojos de cerca, de lejos o bifocales cada 2 a&ntilde;os. Foto: Archivo &nbsp;

PAMI cubre sin cargo anteojos de cerca, de lejos o bifocales cada 2 años. Foto: Archivo

Requisitos para solicitar audífonos

PAMI otorga audífonos a las personas afiliadas con hipoacusia, quienes tienen la libertad de elegir el prestador de PAMI para su atención.

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Orden médica electrónica de un/a otorrinolaringólogo/a del sistema PAMI, indicando la necesidad del audífono.
  • Audiometría realizada por especialista del sistema PAMI o particular (original y fotocopia, con fecha no mayor a 6 meses, sello y firma del/de la profesional).
  • Logoaudiometría realizada por especialista del sistema PAMI o particular (original y fotocopia, con fecha no mayor a 6 meses, sello y firma del/de la profesional).

Acceso a accesorios (colchones, inodoros, trapecios)

PAMI también provee elementos como el colchón antiescaras, destinado a pacientes con alto grado de inmovilidad y factores de riesgo de escaras; el inodoro portátil, para quienes tienen dificultades o trastornos de movilidad; y el trapecio.

Para acceder se necesita:

  • Orden médica electrónica.

De no contar con la OME, deberá presentarse:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Orden manual de médico/a de cabecera o especialista.
  • Resumen de historia clínica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada.
Jubilados y pensionados pueden acceder a estos beneficios presentando la documentaci&oacute;n correspondiente. &nbsp;

Jubilados y pensionados pueden acceder a estos beneficios presentando la documentación correspondiente.

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, es fundamental contar con la documentación correspondiente y la Orden Médica Electrónica actualizada. Ante dudas puntuales, PAMI recomienda consultar directamente en la agencia de afiliación o a través de los canales oficiales del organismo, donde también es posible verificar qué prestadores están habilitados para cada trámite.

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