PAMI confirmó las cuatro credenciales válidas: cuáles ya no sirven

Una consulta médica, el retiro de un medicamento o un trámite presencial pueden demorarse si el afiliado presenta una identificación que quedó fuera de uso. Para despejar dudas, PAMI actualizó la información sobre sus credenciales y confirmó cuáles son los formatos que continúan habilitados en todo el país.

La obra social reconoce cuatro opciones con la misma validez: la credencial digital, la provisoria con código QR, la provisoria en formato ticket y la tarjeta plástica. Ningún prestador puede exigir exclusivamente la versión disponible en el teléfono ni rechazar la atención porque el afiliado no tenga instalada la aplicación. Tampoco es obligatorio reemplazar el plástico si todavía se conserva en condiciones y sus datos corresponden al titular.

La credencial digital está disponible desde la aplicación Mi PAMI y puede mostrarse directamente en la pantalla del celular. La segunda alternativa es la provisoria con QR, que se descarga desde el sitio web del organismo y puede imprimirse en papel. También continúa habilitada la provisoria ticket, generada en las terminales de autogestión instaladas en agencias y Unidades de Gestión Local. Por último, la tarjeta plástica tradicional mantiene su validez, aunque PAMI dejó de emitirla y distribuirla.

Cada formato permite acceder a consultas médicas, estudios, prestaciones y trámites administrativos. También puede utilizarse para retirar medicamentos en farmacias adheridas junto con el DNI y la receta electrónica correspondiente. El organismo aclara en su sitio oficial sobre credenciales que la versión digital no constituye un requisito obligatorio: quienes no utilizan teléfonos inteligentes pueden recurrir al plástico, a la impresión con QR o al ticket obtenido de manera presencial.

La credencial provisoria sin código QR ya no tiene validez. Quienes todavía conserven esa versión deberán volver a descargarla para obtener el modelo actualizado. El código permite verificar la información del afiliado y debe permanecer visible en la impresión. También dejó de aceptarse la credencial anterior, reemplazada por los formatos que PAMI reconoce actualmente. Ante esa situación, no hace falta solicitar una nueva tarjeta física, ya que el organismo ya no la distribuye.

La credencial provisoria con QR no tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse en cualquier momento. Para obtenerla, el afiliado debe ingresar al portal de PAMI y completar el número de afiliación, sexo, DNI y los 11 dígitos del número de trámite que aparecen en el documento. Si no cuenta con ese dato, puede acercarse a una agencia o UGL y generar una credencial provisoria tipo ticket desde una terminal de autogestión.

Qué hacer ante la pérdida de la tarjeta plástica

PAMI no reemplaza las credenciales físicas extraviadas. En su lugar, el afiliado puede descargar la aplicación Mi PAMI y mostrar la versión digital desde el celular. Otra posibilidad es generar la provisoria con QR e imprimirla. Para quienes prefieran una gestión presencial, siguen disponibles las terminales que entregan el formato ticket. Cualquiera de estas alternativas permite continuar con la atención sin esperar la emisión de un nuevo plástico.

El trámite puede realizarlo el propio afiliado o una persona de confianza. Este punto facilita las gestiones de quienes necesitan asistencia para usar herramientas digitales o no pueden trasladarse. Los familiares y apoderados también pueden guardar la credencial digital en sus teléfonos para acompañar al titular durante una consulta o retirar medicamentos. La clave es utilizar alguno de los cuatro modelos vigentes y reemplazar las versiones antiguas antes de concurrir a una farmacia, un consultorio o una dependencia de PAMI.