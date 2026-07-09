PAMI: la lista de medicamentos gratis que los afiliados podrán recibir en julio

PAMI extiende su cobertura de medicamentos hasta el 100% en julio, además de ofrecer descuentos para jubilados según sus ingresos y patrimonio.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a la cobertura total de distintos tratamientos durante julio.Foto: Archivo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa durante julio con su programa de medicamentos para más de 5 millones de afiliados. El beneficio incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales, tal como lo establece la normativa vigente.

Remedios que PAMI dará gratis en julio Los afiliados podrán acceder con cobertura del 100% a los siguientes tratamientos:

Tratamiento para la diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamiento para la hemofilia.

Tratamiento para el VIH y las hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo. Para acceder a estos medicamentos, los afiliados deben presentar el último recibo de cobro, la credencial de afiliación, el DNI, la orden médica y una declaración jurada. Además, en caso de solicitar más de cuatro medicamentos, deberán completar el formulario correspondiente.

PAMI cuenta con un subsidio por razones sociales para quienes destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos. ALF PONCE MERCADO / MDZ Descuentos en medicamentos de PAMI Además de los tratamientos con cobertura total, PAMI ofrece descuentos de entre 40% y 80% en una amplia variedad de medicamentos. Para acceder a estos beneficios se evalúan los ingresos netos y el patrimonio del afiliado.