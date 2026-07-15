PAMI: qué credenciales podés usar hoy para acceder a los servicios de salud

PAMI explicó cuáles son las credenciales válidas para sus afiliados y qué formatos quedaron fuera de uso.

En la actualidad, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con tres formatos de credencial válidos para que sus afiliados puedan acceder a los servicios. Todas tienen la misma validez y ningún profesional de salud puede negar la atención, la entrega de medicamentos o el acceso a las prestaciones por no contar con alguna en particular.

Sin embargo, sí es importante mantener la credencial vigente y actualizada para poder acceder al retiro de medicamentos, la gestión de turnos, trámites y consultas con especialistas.

Las credenciales válidas en julio Las credenciales válidas continúan siendo tres: la física, la digital y la provisoria. Esta última puede encontrarse en dos versiones, la provisoria QR y la provisoria ticket, que se generan e imprimen en terminales de autogestión disponibles en las Agencias y Unidades de Gestión Local.

En tanto, es importante destacar que la credencial física plástica ya no se distribuye, aunque sigue siendo válida para aquellos afiliados y afiliadas que la conserven. En caso de perderla, es necesario tramitar la credencial provisoria o descargar la aplicación Mi PAMI para acceder a la credencial digital.

Qué credenciales dejaron de ser válidas PAMI también alertó sobre los formatos que ya no se aceptan, como la credencial provisoria sin código QR. El principal objetivo es proteger la seguridad de los usuarios, ya que sin ese código no se puede validar la identidad del afiliado.