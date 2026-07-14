PAMI alertó por estafas telefónicas: qué datos nunca debés compartir

El PAMI advierte a sus afiliados por intentos de fraude telefónico y digital, y detalla los canales oficiales para evitar caer en estafas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) volvió a advertir a sus más de 5,7 millones de afiliados sobre intentos de estafa. El organismo recordó que nunca solicita datos personales o bancarios por teléfono y explicó cómo reconocer sus canales oficiales para evitar fraudes.

Entre las principales recomendaciones, PAMI pidió desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten información personal, claves o datos bancarios. En caso de recibir un contacto sospechoso, aconseja no responder, no compartir información y verificar siempre que provenga de una cuenta oficial.

Los estafadores suelen hacerse pasar por representantes de PAMI para obtener información personal. Foto: Freepik Cómo evitar estafas en nombre de PAMI PAMI remarcó que nunca se comunica telefónicamente para solicitar datos personales, bancarios, claves o información confidencial. Por ese motivo, si una persona recibe una llamada de alguien que dice representar al organismo y le pide este tipo de información, recomienda no brindarla y finalizar la comunicación.

Además, si un afiliado necesita contactarse con PAMI o recibe un mensaje por redes sociales, el organismo aconseja verificar siempre que se trate de una cuenta oficial antes de responder o compartir cualquier dato.

Cómo identificar las cuentas oficiales de PAMI PAMI explicó que sus cuentas oficiales cuentan con la tilde azul de verificación junto al nombre, tienen un historial amplio de publicaciones y reúnen miles de seguidores, características que permiten diferenciarlas de perfiles falsos creados para cometer estafas.