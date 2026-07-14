ARCA lanzó un plan de pagos para regularizar deudas: quiénes y cómo se puede acceder
ARCA habilitará desde el 15 de julio la adhesión al nuevo plan de pagos a través del servicio Mis Facilidades con clave fiscal.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo plan de facilidades de pago para que monotributistas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro puedan regularizar deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social en cuotas. La medida alcanza a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026.
La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos podrán adherirse al régimen hasta el 30 de octubre de 2026 a través del servicio "Mis Facilidades" disponible en el sitio web de ARCA.
Quiénes pueden acceder
El nuevo plan está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), monotributistas y entidades sin fines de lucro. El objetivo es facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante un esquema de financiación para quienes mantienen deudas con el organismo.
Qué deudas se pueden regularizar
El régimen permite incluir deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, junto con sus intereses y multas, siempre que hayan vencido hasta el 30 de junio de 2026.
No podrán incorporarse al plan algunos conceptos específicos, como los anticipos y pagos a cuenta, los aportes a las ART, determinadas obligaciones con obras sociales y las cuotas de otros planes de pago que ya se encuentren vigentes.
Cómo funcionará el plan
Para monotributistas, micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, el plan exige un anticipo del 5% de la deuda y permite financiar el saldo en hasta 18 cuotas. En el caso de las deudas por retenciones y percepciones, el máximo será de nueve cuotas.
Las medianas empresas deberán realizar un pago a cuenta del 10% y podrán financiar sus obligaciones generales en hasta 15 cuotas, mientras que las retenciones y percepciones podrán cancelarse en un máximo de siete cuotas. En todos los casos, la tasa de financiación será del 2,75% mensual.