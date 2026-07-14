ARCA lanzó un plan de pagos para regularizar deudas: quiénes y cómo se puede acceder

ARCA habilitará desde el 15 de julio la adhesión al nuevo plan de pagos a través del servicio Mis Facilidades con clave fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo plan de facilidades de pago para que monotributistas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro puedan regularizar deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social en cuotas. La medida alcanza a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos podrán adherirse al régimen hasta el 30 de octubre de 2026 a través del servicio "Mis Facilidades" disponible en el sitio web de ARCA.

Quiénes pueden acceder El nuevo plan está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), monotributistas y entidades sin fines de lucro. El objetivo es facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante un esquema de financiación para quienes mantienen deudas con el organismo.

La adhesión al régimen será completamente online desde la página oficial de ARCA. Foto: Archivo Qué deudas se pueden regularizar El régimen permite incluir deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, junto con sus intereses y multas, siempre que hayan vencido hasta el 30 de junio de 2026.

No podrán incorporarse al plan algunos conceptos específicos, como los anticipos y pagos a cuenta, los aportes a las ART, determinadas obligaciones con obras sociales y las cuotas de otros planes de pago que ya se encuentren vigentes.