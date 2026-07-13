ARCA anunció cambios para las compras en Amazon, Temu y Shein: qué modifica
ARCA prevé optimizar la trazabilidad y los controles del régimen de courier internacional para compras en Amazon, Temu y Shein.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anticipó que analiza cambios en el régimen de courier para las compras online del exterior. La novedad fue dada a conocer por José Andrés Velis, director general de Aduanas, durante la Jornada Comex del Centro Despachantes de Aduana (CDA), realizada entre el 23 y el 25 de junio.
Qué revisará ARCA del régimen de courier
ARCA adelantó que revisará el régimen de courier con el objetivo de corregir distorsiones, fortalecer los controles aduaneros y agilizar las compras realizadas en plataformas internacionales. La iniciativa busca mejorar la trazabilidad de las operaciones mediante un mayor intercambio de información.
Entre los puntos que analiza el organismo se encuentra el refuerzo de los cruces de datos para evitar el uso indebido de identificaciones fiscales, como el CUIT, y prevenir posibles fraudes o inconsistencias en las bases de datos. Además, se trabaja en la actualización de la información vinculada al CUIT y al domicilio fiscal para facilitar el seguimiento de cada operación.
Otro de los anuncios fue el inicio de una prueba piloto con Amazon, que apunta a que las plataformas de comercio electrónico puedan realizar el cobro anticipado de los tributos correspondientes a cada compra. De esta manera, la Aduana contará con información previa sobre las operaciones, lo que permitirá mejorar la evaluación de riesgos y agilizar los controles.
Asimismo, ARCA analiza modificaciones en el esquema actual del régimen courier, entre ellas el límite de cinco envíos por año calendario. Por el momento, el organismo no oficializó cambios en este punto, aunque la revisión apunta a implementar mecanismos con mayor control y trazabilidad sobre las compras internacionales.
Cómo funcionan actualmente las compras en Amazon, Temu y Shein
Actualmente, el régimen de Courier Internacional, utilizado por plataformas como Amazon, Temu y Shein, permite realizar compras del exterior bajo determinadas condiciones:
- Hasta cinco envíos por año calendario.
- Un valor máximo de US$3.000 por envío.
- Un límite de 50 kilos por paquete.
- Hasta tres unidades iguales del mismo producto.
- La mercadería debe estar destinada exclusivamente al uso personal, sin fines comerciales o de reventa.
Además, los envíos con un valor FOB de hasta US$400 cuentan con una exención del derecho de importación y de la tasa de estadística. Si el valor supera ese monto, esos tributos se aplican únicamente sobre el excedente, además del IVA y otros impuestos internos que puedan corresponder según el producto.