ARCA confirmó una fecha clave para los monotributistas para un trámite obligatorio en julio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha el cronograma de recategorización del Monotributo correspondiente al segundo semestre del año, un trámite obligatorio para aquellos contribuyentes cuyos parámetros de actividad hayan cambiado durante los últimos 12 meses.

El proceso permitirá actualizar la categoría de cada monotributista en función de la facturación anual , el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y el monto de los alquileres, cuando corresponda. Quienes mantengan los mismos parámetros no deberán modificar su inscripción.

La recategorización permanecerá habilitada hasta el 5 de agosto , fecha límite establecida por ARCA para completar el trámite. Una vez vencido ese plazo, quienes debían actualizar su categoría y no lo hagan podrán ser recategorizados de oficio por el organismo.

El trámite se realiza de manera completamente digital y requiere los siguientes pasos:

ARCA también mantiene la modalidad de recategorización simplificada, que muestra al contribuyente una propuesta de categoría elaborada a partir de la facturación registrada. Si la información es correcta, el trámite puede completarse en pocos minutos.

La recategorización corresponde únicamente a los monotributistas que hayan registrado cambios en alguno de los parámetros que determina el régimen simplificado durante el último año.

En cambio, no deberán realizar ninguna gestión quienes permanezcan dentro de la misma categoría ni aquellos contribuyentes que tengan menos de seis meses de actividad.

La actualización de categoría garantiza que el contribuyente pague el importe mensual que realmente le corresponde según su nivel de actividad. Además, evita posibles diferencias fiscales, recategorizaciones de oficio o sanciones por incumplimiento.