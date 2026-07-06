ARCA: el trámite clave que los monotributistas tienen que hacer antes de agosto

El calendario fiscal vuelve a poner bajo la lupa a los monotributistas . Con el inicio del segundo semestre, quienes forman parte del régimen simplificado deben revisar si su categoría sigue reflejando la actividad real de los últimos meses o si corresponde hacer un cambio ante ARCA .

La recategorización del monotributo se realiza dos veces por año, en febrero y agosto. Para esta instancia, el plazo vence el 5 de agosto de 2026 y el período a analizar comprende los últimos 12 meses de actividad, es decir, desde julio de 2025 hasta junio de 2026.

La revisión no se limita únicamente a la facturación. ARCA establece que deben tenerse en cuenta cuatro parámetros principales: ingresos brutos, alquileres devengados, superficie afectada a la actividad y energía eléctrica consumida. Si alguno de esos datos supera o queda por debajo de los límites de la categoría actual, corresponde realizar la recategorización.

El trámite no alcanza a todos por igual. Quienes mantienen la misma categoría y continúan dentro de los parámetros permitidos no deben hacer ninguna gestión. Tampoco están obligados a recategorizarse los contribuyentes con menos de seis meses de actividad. En esos casos, si no se realiza ninguna acción, el sistema interpreta que no hubo cambios y mantiene la categoría vigente.

La gestión se realiza de manera online desde el portal de Monotributo de ARCA, con CUIT y clave fiscal. Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe ingresar a la opción “Recategorizarme”, revisar la información cargada, controlar los datos de facturación y completar los parámetros que correspondan según su actividad. Luego, el sistema informa la categoría resultante y permite confirmar el trámite.

Una de las herramientas que simplificó el procedimiento es la recategorización simplificada. Al iniciar el trámite, el sistema muestra automáticamente la facturación anual registrada por el organismo, lo que ayuda a reducir errores y agiliza la revisión. De todos modos, el contribuyente debe controlar que los datos sean correctos antes de aceptar la categoría propuesta.

Qué pasa si no se hace la recategorización

El punto más importante es no dejar pasar el vencimiento si hubo cambios en la actividad. ARCA puede aplicar una recategorización de oficio cuando detecta que un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera incorrecta. Ese procedimiento puede iniciarse si el organismo advierte compras, gastos o acreditaciones bancarias superiores al límite permitido para la categoría declarada.

En caso de una recategorización de oficio, la notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo. Si el contribuyente no está de acuerdo, puede apelar dentro de los 15 días de recibida la notificación mediante el servicio “Presentaciones Digitales”. Por eso, revisar la situación antes del 5 de agosto no solo ordena el pago mensual, sino que también evita reclamos y diferencias posteriores.