Deudas impositivas: ARCA tomó una medida para todo el sector de salud

ARCA amplió a todo el sector salud el régimen de pago en cuotas de deudas impositivas. Los detalles de la medida del organismo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance del régimen especial de facilidades de pago destinado originalmente a los establecimientos de salud con internación, para extenderlo a la totalidad de los prestadores del sector. La modificación quedó plasmada en la Resolución General 5874/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma modifica la Resolución General 5.858, que había creado un esquema de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social exclusivamente para clínicas y sanatorios con internación.

El cambio surgió a partir de un pedido de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS).

Según establece la resolución, la entidad había señalado “las dificultades económicas y financieras que atraviesa el sector de la salud en su conjunto” y solicitado “extender su ámbito subjetivo de aplicación a la totalidad de los prestadores que lo integran”.

La nueva medida de ARCA ARCA sostuvo en los considerandos que “la continuidad y el normal funcionamiento de todos los actores que conforman el sistema de salud revisten un interés público comprometido”, en tanto la actividad es “indispensable para garantizar el acceso oportuno y adecuado de la población a las prestaciones sanitarias”.