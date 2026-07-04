La Justicia pidió información a EE.UU. sobre el titular de la ARCA por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia avanza en la investigación sobre el patrimonio del titular de ARCA, Andrés Vázquez . El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó enviar exhortos a Estados Unidos para determinar la titularidad de tres propiedades ubicadas en Florida que, según distintas sospechas surgidas de investigaciones periodísticas y judiciales, estarían vinculadas al funcionario aunque no figuran en sus declaraciones juradas.

La medida fue impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) , Sergio Rodríguez, quien busca determinar si Vázquez incurrió en delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes. El objetivo es establecer quién figura formalmente como dueño de los inmuebles, quién realizó las operaciones de compra y si se utilizaron sociedades para ocultar la verdadera titularidad de los activos.

La causa se concentra en tres propiedades de Florida valuadas en más de dos millones de dólares, que habrían sido adquiridas entre 2013 y 2015 mediante las sociedades panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. De acuerdo con la investigación, ambas compañías fueron posteriormente adquiridas por Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez aparecería como beneficiario final y sus hijas como integrantes de la estructura societaria.

Los investigadores intentan reconstruir el circuito financiero detrás de esas operaciones para esclarecer si el funcionario fue el verdadero beneficiario de las compras y si esos bienes debieron haber sido incorporados a sus declaraciones patrimoniales. Desde la PIA consideran que ya existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa e incluso avanzar hacia una eventual declaración indagatoria por la presunta omisión deliberada de esos inmuebles.

Rodríguez también puso el foco en las declaraciones patrimoniales presentadas por Vázquez entre 2012 y 2015 y nuevamente en 2023. Según la hipótesis fiscal, el actual titular de ARCA no informó su vínculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes bajo sospecha.

La investigación incorporó además a Consultora San Andrés SA, una firma que, según la fiscalía, estaría controlada mayoritariamente por Vázquez y su hermana. La empresa no registra empleados y podría haber funcionado como una “sociedad pantalla”, de acuerdo con la hipótesis que analiza la PIA.

Otro de los puntos bajo análisis es la compra de un triplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building, en Puerto Madero. La operación fue realizada en 2018 por un valor cercano a los 226.000 dólares, aunque la PIA sostiene que se trata de un posible caso de subvaluación, ya que unidades similares en el mismo edificio se ofrecían por más del doble de ese monto.

Para profundizar la investigación, Martínez de Giorgi ordenó levantar el secreto bancario de Vázquez y requirió información financiera al Bank of America, PNC y Wells Fargo. También solicitó movimientos de cuentas de familiares y de las sociedades panameñas involucradas, además de registros migratorios. En paralelo, pidió información al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA para reconstruir la ruta del dinero.