Karina Milei, con la mira en 2027: "Que mi hermano sea reelecto"

Karina Milei encabezó este sábado la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones . La actividad se desarrolló en el Hotel Julio César de Posadas y reunió a Martín Menem, al presidente del partido en la provincia, Adrián Núñez, al diputado nacional Diego Hartfield y a la diputada nacional Maura Gruber. El encuentro funcionó como una nueva muestra del despliegue territorial que el oficialismo impulsa en distintas provincias.

La secretaria general de la Presidencia aprovechó el acto para agradecer el respaldo que el espacio recibió en las últimas elecciones . Karina Milei recordó el trabajo realizado durante la campaña y expresó: "Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo".

La dirigente también explicó cuál será el papel que tendrá la Escuela de Dirigentes dentro de la estructura partidaria. Durante su discurso sostuvo: "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta" , al definir el programa como una herramienta para fortalecer el armado libertario en las provincias.

Juan Mateo Arberastain - MDZ

El objetivo político quedó puesto en 2027

Karina Milei dejó la definición política más fuerte de la jornada al plantear el horizonte electoral del oficialismo. La funcionaria afirmó: "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027". Luego cerró su intervención con un mensaje dirigido a la militancia: "Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta".

Martín Menem también tomó la palabra durante la actividad y respaldó el trabajo que lleva adelante la conducción nacional del partido. El presidente de la Cámara de Diputados agradeció el rol de Karina Milei en la expansión territorial de La Libertad Avanza y aseguró que "todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena". Además, convocó a los asistentes a formarse para defender el proyecto político del Gobierno y continuar con la construcción de nuevos dirigentes en todo el país.

Karina Milei con legisladores

Mientras tanto, en el ámbito bonaerense

Donde la conducción nacional busca mostrar una estructura ordenada y enfocada en el armado para 2027, la realidad bonaerense expone un escenario distinto. La Libertad Avanza atravesó en los últimos días nuevas fracturas en los concejos deliberantes de Quilmes y Tres Arroyos, donde dirigentes rompieron con los bloques libertarios en medio de diferencias con la conducción que encabezan Karina Milei y Sebastián Pareja en la provincia.

Las salidas se sumaron a otros episodios registrados en municipios bonaerenses y volvieron a poner sobre la mesa las dificultades del oficialismo para sostener la cohesión de su estructura territorial.