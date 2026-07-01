Reforma política: la alternativa que Patricia Bullrich le presentó a Karina Milei y seduce a los gobernadores

Ya sin el estorbo de Manuel Adorni en el Gobierno, el oficialismo definió su estrategia política para avanzar con las reformas que quedaron paralizadas en el Congreso . Karina Milei quiere ir por la reforma política , que tiene como norte la eliminación de las PASO. Con ese objetivo, Patricia Bullrich pensó una serie de alternativas que pueden contentar a los gobernadores.

La principal tiene que ver con las conocidas " listas colectoras ". Esto permite que distintos partidos presenten candidatos propios para una categoría, pero adhieran a una misma papeleta en la categoría principal . Así, la riña se abriría en la disputa por las gobernaciones en cada provincia, entre candidatos de los aliados de La Libertad Avanza y los "violeta puro" que responden a Karina Milei.

Este sistema se aplicó en las presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta. En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo compitió con dos ofertas electorales, Daniel Scioli y Martín Sabbatella, y se impuso el ex motonauta, hoy secretario de Deportes. Así, el candidato a presidente suma los votos de las listas adheridas sin necesidad de una alianza formal que las integre a todas, y las colectoras se benefician del arrastre del sello mejor posicionado.

Con este sistema, el oficialismo arrastraría votos de los candidatos a gobernadores propios y también de los candidatos a gobernadores de los aliados del PRO, de la UCR y de los partidos provinciales, dispuestos a competir dentro de La Libertad Avanza.

Con esto, los gobernadores podrían aceptar la suspensión de las PASO, ya que pueden armar sus listas sin quedar sometidos a la voluntad de Karina Milei, que, junto con Lule Menem, ya trabaja en la diagramación del esquema electoral del año que viene. Además, el Gobierno así se aseguraría de que los aliados no desdoblen la fecha de las elecciones y militen y acompañen la boleta del oficialismo.

La que trabaja en el Senado con esto es la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto con una serie de asesores. Esto se instrumentaría con una modificación en la ley de Boleta Única de Papel (BUP) para que los distintos cargos que se elijan estén vinculados a un mismo candidato presidencial.

Una fuente de la UCR planteó una mirada crítica frente a la jugada que planea Bullrich para no eliminar las PASO y que el arrastre de los gobernadores le dé votos al Gobierno: "Los que no estamos en la vereda del peronismo siempre criticamos este mecanismo".

En ese sentido, reconoció que las colectoras ahora "aparecen como una moneda de cambio entre los gobernadores que piden no pintarse de violeta para tener un lugar en la lista, y se habilita el uso de las colectoras para darle arrastre al Gobierno".

"Siempre hay voluntad generosa de los aliados, no son bloques que primero dicen no, primero dicen sí, y después ven cómo mejorar los proyectos", afirmó a MDZ una fuente parlamentaria que trabaja en el Senado. "También se aclara en qué cosas no están dispuestos a negociar, eliminar las PASO seguro que no, se pueden hablar otras alternativas, eso sí", remarcó.

Uno de los senadores que responde directamente a un gobernador aliado explicó a MDZ que otra de las posibilidades es "suspender las PASO para la elección el año que viene, no toda la reforma electoral que quiere el Gobierno. Sin eliminación directa".