Renunció la mano derecha de Manuel Adorni, pero sigue en un cotizado cargo en una empresa estatal

Aimé Ayelén Vázquez , una de las colaboradoras más cercanas a Manuel Adorni, presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete, tras el desplazamiento del exvocero y la llegada de Diego Santilli al cargo . La salida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Vázquez se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores y era considerada la principal mano derecha de Adorni dentro del área. Su salida se produce apenas días después de la salida del exjefe de ministros y forma parte de la purga que se hará en el Ministerio, que adelantó MDZ .

La funcionaria había acompañado al expanelista desde los primeros meses de gestión y, con el tiempo, fue acumulando poder dentro de la estructura. Aunque mantenía un bajo perfil público, distintas fuentes del oficialismo la señalaban como una de las principales articuladoras políticas y administrativas del equipo del exfuncionario.

Su influencia se consolidó especialmente a fines de 2025, cuando Adorni reorganizó la estructura del área, desplazó a José Rolandi y la convirtió en su principal colaboradora política. Meses después también fue designada directora del Correo Argentino, donde cobra otro sueldo extra, al igual que otros dos subalternos del excolumnista. Nadie del Gobierno ni del Correo constataron que haya enviado su dimisión al puesto, según chequeó MDZ . De acuerdo con altas fuentes oficiales, el flamante ministro coordinador revisará su continuidad, aunque, de momento, no hubo una decisión de removerla de ese puesto estratégico como representante del Ejecutivo en esa compañía.

Ocurre una similar situación con otros dos laderos de Adorni, que puso a dedo en el directorio de la empresa y que, por ahora, siguen en sus dos cargos. Son los casos de Ian Lionel Vignale y Federico Esteban Sicilia , quienes realizan la doble función.

Vignale proviene del área de comunicación y vocería del Gobierno y fue incorporado previamente a estructuras de la Jefatura de Gabinete. Sicilia, en tanto, ocupa la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, desde donde interviene en la validación jurídica y el control de los actos administrativos.

Los tres asesores de Adorni en el directorio del Correo Argentino

En el caso del Correo Argentino, los cargos de director tienen carácter remunerado, de acuerdo con el régimen societario de la empresa, con sueldos que se estiman en, al menos, 6 millones de pesos.

En ese sentido, Adorni formaba parte del directorio de YPF como representante del Estado. Sin embargo, renunció a su puesto, tras ser desplazado como jefe de ministros.

El perfil de la colaboradora y la lupa judicial sobre el entorno

Antes de desembarcar en la administración nacional, Vázquez desarrolló buena parte de su carrera en el PRO. También fundó la consultora Magma Sinergia, especializada en comunicación política y asuntos públicos.

A comienzos de junio también quedó expuesta por otro motivo. Tal como Adorni, se adhirió al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno. El esquema, vinculado a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, elimina la obligación de informar la evolución patrimonial y permite declarar únicamente ingresos gravados y gastos deducibles.

A esto se le suma que la mayoría de los asesores del exportavoz están desfilando en los tribunales de Comodoro Py por haberle prestado tarjetas de crédito personales para los consumos postergados del exfuncionario, quien les devolvía el dinero en efectivo, una práctica diaria para evitar pasar debajo del radar. Declaran en carácter de testigo, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.