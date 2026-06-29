Pese a la renuncia de Manuel Adorni, tres colaboradores siguen en el Gobierno y figuran en empresas estatales

Tres asesores del exjefe de Gabinete todavía siguen en sus puestos en el Ejecutivo y además aparecen en nóminas de codiciadas empresas del Estado.

A pesar de que Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete, todavía gran parte de su equipo continúa en el Gobierno. MDZ pudo saber que su sucesor, Diego Santilli, prevé una purga de distintos colaboradores que ingresaron en la gestión del exvocero, por lo que se proyecta una inminente poda de nombres en algunas áreas claves.

Mientras tanto, tres funcionarios de Adorni de la Jefatura de Gabinete mantienen en paralelo el puesto en el directorio del Correo Oficial de la República Argentina S.A., una de las principales empresas estatales del país. Se trata de Ian Lionel Vignale, Aimé Ayelén Vázquez y Federico Esteban Sicilia, todos ellos parte del equipo político y administrativo que acompaña la gestión en la Jefatura.

Las designaciones en el Correo Argentino quedaron formalizadas a partir de la reorganización del directorio de la compañía durante 2025 y comienzos de 2026, cuando el Poder Ejecutivo avanzó con la conformación de nuevas autoridades en empresas públicas.

En ese marco, los tres asesores fueron incorporados como directores titulares junto al presidente del directorio, Camilo Baldini, según surge de la información institucional publicada por la propia empresa estatal. La noticia la ratificó este lunes el periodista Juan Pablo Kavanagh.

Los tres asesores de Adorni en el directorio del Correo Argentino Vignale proviene del área de comunicación y vocería del Gobierno y fue incorporado previamente a estructuras de la Jefatura de Gabinete, mientras que Vázquez se desempeña como titular de la Unidad Gabinete de Asesores, un área clave de coordinación política y administrativa. Sicilia, en tanto, ocupa la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, desde donde interviene en la validación jurídica y el control de los actos administrativos del área.