Diego Santilli prevé una purga de algunos funcionarios de Manuel Adorni y se retrasa la foto de transición

Pasaron 24 horas de la designación en redes de Diego Santilli como jefe de Gabinete y todavía no hubo reunión ni foto con Manuel Adorni , desplazado por Javier Milei durante la tarde del sábado. "Será mañana", afirman a MDZ desde ambos entornos, que explican que la demora se debe a que "continúan los encuentros entre equipos técnicos para ordenar la transición".

Durante este lunes hubo un encuentro entre "El Colo" e Ignacio Devitt , quien fue secretario de Asuntos Estratégicos y principal interlocutor del Gobierno con el Congreso, quien ahora asumirá como vicejefe de ministros. Será uno de los pocos ejemplos de funcionarios relevantes que seguirán en la Casa Rosada y que, incluso, tendrán mayor influencia. Si bien llegó de la mano del exvocero, fue adoptado por Karina Milei como uno de sus principales alfiles, por lo que sobrevive a una poda inevitable de integrantes del equipo de la Jefatura de Gabinete.

Fuentes cercanas al exministro del Interior señalan que "Diego llegará con su equipo" y que habrá "cambios naturales" en algunos integrantes del actual esquema de funcionarios que le respondían a Adorni.

Las posibles modificaciones estarán en torno al conjunto de asesores que formaban parte del círculo íntimo de Adorni. Los principales interrogantes están en torno a Aimé Ayelén Vázquez , mano derecha del expanelista, aunque hay casi una decena de subalternos, de menor rango, que podrían ser discontinuados.

Hay otros subordinados al exportavoz que están en el ojo de la tormenta por haber "colaborado" con Adorni en prestarle su tarjeta de crédito para los consumos postergados del eyectado ministro coordinador, quien les devolvía el dinero en efectivo para poder "pasar por fuera del radar". Hay empleados caracterizados que dejaron de ir a Balcarce 50 tras conocerse su participación en estas extrañas maniobras financieras que está investigado el fiscal Gerardo Pollicita .

El otro miembro del Ejecutivo que sostendrá su equipo es Gustavo Coria, quien asumirá como secretario de Interior. Es un dirigente que históricamente colaboró con el exdiputado.

Todas las áreas que dependerán de Diego Santilli

Debajo de Adorni se encontraba la Secretaría Ejecutiva, a cargo de María Ibarzabal Murphy; la Unidad Gabinete de Asesores, conducida por Aimé Ayelén Vázquez; y la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, encabezada por María Guadalupe Triviño Valdez, responsable de los asuntos jurídicos, presupuestarios y administrativos de la cartera.

En materia de comunicación, dependía directamente de la Jefatura de Gabinete la Secretaría de Comunicación y Prensa, liderada por Javier Lanari, quien fue removido la semana pasada. Ésta área pasará a la Secretaría General de la Presidencia.

También formaba parte de la estructura la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Darío Genua, que tenía bajo su responsabilidad las políticas vinculadas al sistema científico, tecnológico y de innovación. A ello se sumaba la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Maximiliano Fariña, orientada a la modernización de la administración pública y la gestión del empleo estatal.

Otra de las áreas dependientes era la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli, que concentraba las competencias nacionales vinculadas al desarrollo turístico, las políticas ambientales y la promoción del deporte.

Además de estas secretarías, la Jefatura de Gabinete ejerce la supervisión de diversos organismos descentralizados y desconcentrados. Entre ellos figuraban la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional del Agua, entre otros entes vinculados a las áreas de ciencia, tecnología, comunicaciones y administración pública.