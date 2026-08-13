Diego Santilli oficializó a Adriana Baravalle como nueva Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

A través del Decreto 730/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó la salida de Darío Geuna y la designación de la magíster.

Con este nombramiento, la nueva gestión buscará reordenar la agenda de desarrollo tecnológico y la transformación digital del Estado.

El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva modificación dentro del organigrama del Poder Ejecutivo. Mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Presidente y el Jefe de Ministros formalizaron la designación de la magíster Adriana Baravalle como la nueva titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, un área estratégica que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 730/2026, donde se dispuso nombrar a Baravalle para conducir las políticas del sector científico-tecnológico y de innovación pública en todo el territorio nacional.

Aceptación de la renuncia de Darío Geuna En la misma norma, el Poder Ejecutivo aceptó la dimisión presentadas por el funcionario saliente, el licenciado en Administración de Empresas Darío Leandro Geuna, quien estuvo al frente del organismo hasta las últimas semanas.