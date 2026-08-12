Diego Santilli reconoció que "la recuperación económica todavía no llega a todos los sectores"

Así dijo el jefe de gabinete Diego Santilli en Posadas, donde participa del encuentro de gobernadores del NEA y NOA. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, y eso hay que destacarlo", afirmó.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reconoció en Posadas que “la recuperación económica todavía no llega a todos los sectores” y pidió tiempo “para que los resultados que el Gobierno nacional observa en algunas actividades terminen trasladándose al conjunto de la economía”. El funcionario hizo estas declaraciones ni bien arribó al aeropuerto de Posadas para participar del encuentro de gobernadores del NEA y NOA. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, y eso hay que destacarlo”, afirmó

Santilli defendió el rumbo económico, pero reconoció que después de dos años de gestión todavía queda “un camino enorme”: “Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que los fortalece los sectores productivos”.

La visión oficial sobre la transición económica y el crecimiento desigual “Es un proceso de transformación del país donde se ven muchas industrias que crecen, otras que no. Nosotros estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, señaló. Santilli está convencido que este es el camino para la recuperación económica y financiera de la Argentina: “Yo creo que la recuperación va a llegar, yo creo que va a llegar”.

El funcionario sostuvo que los cambios estructurales realizados en otros países demandaron “entre tres y siete años” y aseguró que Argentina ya comenzó a crecer, aunque no de manera homogénea. “Ya está creciendo el país ahora. Crece en algunos sectores y en otros sectores no”, reconoció en una improvisada conferencia de prensa en el aeropuerto local.

Diálogo con los sectores postergados y agenda con gobernadores La discusión se trasladó directamente a la situación de los misioneros en particular y los ciudadanos en general que no llegan a fin de mes, tienen dificultades para pagar la luz o se encuentran sin trabajo: “Primero, quiero decirle gracias por el esfuerzo que viene haciendo el misionero y el argentino. Segundo, yo sé que no es sencillo, llevamos dos años y no es fácil”.