Virginia Gallardo respondió a las críticas por los regalos al Hospital Garrahan: "Si vieran las mismas caritas"

La diputada se disfrazó de muñeca para visitar a chicos internados y desató una polémica en redes por su rol en el Congreso.

Entre trenzas rosas y celestes, maquillaje, un tutú rosa, una campera de jean y zapatos de espuma, la legisladora Virginia Gallardo visitó el Hospital Garrahan con globos y juguetes para los chicos internados. Gallardo registró los preparativos en un video que publicó en Instagram antes de llegar al centro pediátrico, pero las imágenes provocaron una ola de cuestionamientos en redes sociales poco después de su publicación.

La visita de Virginia Gallardo al Hospital Garrahan Virginia Gallardo visitó el Hospital Instagram La diputada se trasladó en un colectivo de la línea 237 con muñecas, dinosaurios, juguetes con luces y cerca de 200 globos intervenidos. Sin embargo, algunos detalles no fueron tenidos en cuenta; en redes los usuarios marcaron que Gallardo escribió “Hospital Garraham” con “m” en el comienzo del video. Otros comentarios trasladaron la discusión al financiamiento del centro pediátrico y cuestionaron su actuación como diputada.

“Falta presupuesto, no globitos con luces” y “en el Congreso se puede hacer la diferencia” fueron algunas de las críticas que recibió.

Garrahan Instagram La respuesta de Virginia Gallardo La diputada decidió contestar desde la misma publicación y defendió la reacción que vio entre los chicos. La legisladora escribió: “Si vieran las mismas caritas de felicidad que yo... criticarían menos”. La diputada también agradeció al Garrahan por el trabajo con los pacientes, las familias y la salud pediátrica de la región.