Con inversiones millonarias, Milei busca transformar al Garrahan y lo suma a sus principales logros de gestión
La Casa Rosada apuesta a las obras, la tecnología médica y la mejora salarial para dejar atrás la pelea con los gremios.
Tras casi dos años de conflictos sindicales, reclamos salariales y denuncias por las condiciones laborales, el Gobierno quiere ubicar al Hospital Garrahan entre los principales logros de la gestión de Javier Milei. La Casa Rosada ahora busca correr el eje hacia las inversiones, las obras y la incorporación de tecnología médica. El Presidente sigue el proceso junto con el ministro de Salud, Mario Lugones.
La administración nacional también analiza una posible visita del mandatario para reforzar la nueva imagen que intenta proyectar sobre la institución; la idea ronda alrededor de la inauguración del helipuerto del hospital. El acto le ofrecería a Milei una oportunidad para cambiar la portada de un lugar que durante meses quedó asociado a protestas y presentar una etapa distinta, de cara a las elecciones.
El Gobierno abre la billetera
Las obras en marcha contemplan una nueva zona de internación, un sector exclusivo para estudios del sueño y una farmacia estéril. La administración también reactivó los trabajos para el área de trasplante de médula ósea, los espacios de descanso destinados a médicos de guardia, residentes y personal de enfermería. Además de la puesta en funcionamiento de un acelerador lineal de última generación dentro del Plan Nacional de Medicina Nuclear.
Por otro lado, se suman tres inversiones que el Gobierno exhibe como propias en el hospital:
- 18 mesas quirúrgicas eléctricas
El hospital destinó $2.597.121.000 para renovar la totalidad de estos dispositivos en sus quirófanos. Los nuevos equipos incorporan control remoto, mejores condiciones ergonómicas y mayor precisión para ubicar a los pacientes durante cada intervención.
- Cinco arcos en C de alta definición
El Garrahan desembolsó $1.546.039.687 para reemplazar aparatología que acumulaba 15 años de uso. La adquisición elevó de cinco a siete la cantidad de unidades disponibles en el área quirúrgica. Los funcionarios explicaron que estos equipos ofrecen imágenes en tiempo real, aumentan la precisión de las cirugías, reducen la exposición a la radiación y permiten acortar los tiempos de espera.
- Un microscopio quirúrgico oftalmológico
La institución pagó $457.929.028 por un instrumento destinado a intervenciones de alta complejidad. El Ejecutivo afirmó que el equipo permitirá realizar prácticas médicas que hasta ahora no se efectuaban en ningún hospital público del país y que tendrán lugar en los próximos meses.