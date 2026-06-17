Hito médico en el Garrahan: por primera vez, trasplantaron a dos gemelas al mismo tiempo

Este martes, las autoridades del Hospital Garrahan comunicaron un hito médico que se llevó a cabo en el centro pediátrico más importante del país. Es que dos hermanas gemelas de 14 años fueron trasplantadas de manera simultánea, un procedimiento nunca antes realizado en la institución.

Según lo informado por el Hospital Garrahan , se trató de un trasplante renal simultáneo en dos hermanas gemelas que recibieron órganos compatibles provenientes de un mismo donante.

Mayra y Daiana , de 14 años, son oriundas de la localidad bonaerense de Laferrere. “Ambas nacieron con una enfermedad genética que afectó progresivamente la función de sus riñones”, reza el comunicado del Garrahan .

Las hermanas habían sido derivadas al Garrahan en agosto del año pasado desde el Hospital de Niños de San Justo, con el diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, una patología genética que afecta tanto a los riñones como el hígado, lo cual les provocó insuficiencia renal crónica.

El Hospital Garrahan es una de las instituciones pediátricas más importantes del país.

Fue así que llegaron hace casi un año al hospital pediátrico para hacerse un control. Meses más tarde, los profesionales les comentaron que había surgido la posibilidad de que recibieran un trasplante, por lo que se quedaron internadas para completar el proceso.

Todos los detalles del hito médico en el Hospital Garrahan

Finalmente, el miércoles 15 de abril a las 18 de la tarde, las hermanas fueron internadas y al día siguiente recibieron su trasplante. “Estábamos en el hospital con mi hermana y mi mamá y nos dijeron que nos teníamos que quedar. El doctor Fabricio nos dijo que nos iban a trasplantar y que iba a haber muchos médicos, y nos iban a poner drenajes y sonda”, contó Mayra.

Por su parte, Juan Ibáñez, médico y jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan, recordó cómo fue el procedimiento: “Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos, un total de 20 personas intervinieron en las cirugías que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”.

Además, el profesional contó que los riñones provenían de un mismo donante y que habían llegado desde La Plata.

Según informó el hospital, ambas adolescentes fueron trasplantadas antes de ingresar en diálisis, una condición que permite mejorar las perspectivas clínicas y la calidad de vida posterior. Ibáñez agregó que el operativo concluyó alrededor de las 10:30 de la mañana y que ambas pacientes presentaron una función renal adecuada tras la intervención.

“Uno de nuestros objetivos principales es agilizar la evaluación de pacientes con enfermedad renal avanzada para su ingreso en lista de espera, permitiendo que reciban un trasplante renal y evitando así el inicio de la diálisis. Este abordaje preventivo garantiza una mejor evolución clínica y, sobre todo, una mayor calidad de vida a futuro”, aseguró Ibáñez.

Tras la operación, las adolescentes permanecieron internadas durante el período de recuperación y posteriormente recibieron el alta médica. Actualmente continúan en sus hogares bajo los controles y cuidados habituales para pacientes trasplantados.

Durante su internación, ambas compartieron habitación y atravesaron juntas el proceso médico. Según relataron, una de las situaciones que más extrañaron fue la rutina escolar y el contacto con sus compañeras.

Cuántos trasplantes se realizaron en el Hospital Garrahan

El servicio de Trasplante Renal del Hospital Garrahan registró durante 2025 un total de 55 intervenciones, la cifra anual más alta alcanzada por el área. De ese total, 14 procedimientos fueron realizados de manera simultánea.

Sin embargo, esta fue la primera ocasión en que el hospital concretó un trasplante simultáneo en hermanas gemelas utilizando órganos provenientes de un mismo donante, un antecedente que quedó registrado dentro de la actividad del centro pediátrico especializado.