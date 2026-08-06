Quini 6: un solo apostador ganó más de $405 millones en el Siempre Sale

El Quini 6 volvió a dejar vacantes sus principales pozos millonarios en el sorteo de este miércoles. Ningún apostador logró acertar los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que los premios se acumularán para el próximo sorteo.

La única modalidad que tuvo un ganador fue el Siempre Sale, donde un afortunado acertó los seis números y se llevó $405.070.632.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 03, 04, 14, 17, 19 y 35. El pozo de $6.292.953.626,40 quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $20.000 millones. Foto: Archivo

Por su parte, en La Segunda salieron los números 05, 22, 28, 31, 32 y 41. En este caso, tampoco hubo apostadores que acertaran la combinación completa, por lo que el premio de $3.578.841.428,40 quedó sin ganador.

En tanto, la modalidad Revancha arrojó los números 08, 11, 14, 29, 33 y 44. El pozo de $1.598.811.220,80 también quedó vacante.

La única modalidad que entregó el premio mayor fue el Siempre Sale, cuyos números fueron 05, 10, 20, 24, 25 y 38. Allí hubo un único ganador, que se llevó $405.070.632 tras acertar los seis números.

De cuánto será el próximo pozo

Tras quedar vacantes los premios principales, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el domingo 9 de agosto, tendrá un pozo estimado de $20.000 millones, uno de los más importantes del año.