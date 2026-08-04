PAMI: cuál es el ingreso máximo para acceder a medicamentos sin cargo en agosto
Para acceder a medicamentos sin cargo del PAMI en agosto, los jubilados y pensionados no deben superar los $629.663,90 de ingresos mensuales.
Para acceder a los medicamentos sin cargo, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) establece una serie de requisitos, entre ellos un tope de ingresos mensuales para jubilados y pensionados. Con el aumento del 1,89% que comenzará a regir en agosto, ese límite también se actualiza.
El organismo indica que los afiliados pueden solicitar el subsidio social para medicamentos siempre que perciban ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.
Con la actualización de agosto, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93, por lo que el nuevo tope de ingresos para acceder al beneficio será de $629.663,90. En el caso de los hogares con CUD, el ingreso máximo permitido ascenderá a $1.259.327,79.
Otros requisitos para acceder a los medicamentos sin cargo de PAMI
Además del límite de ingresos, los afiliados deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- No estar afiliados a una medicina prepaga.
- No ser propietarios de más de un inmueble.
- No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.
- No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo que el afiliado o un integrante del hogar tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.
Cuántos medicamentos cubre el beneficio
Quienes cumplan con los requisitos podrán solicitar hasta seis medicamentos sin cargo a través del subsidio social de PAMI. La aprobación de cada pedido queda sujeta a la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.