PAMI: cuál es el ingreso máximo para acceder a medicamentos sin cargo en agosto

Para acceder a medicamentos sin cargo del PAMI en agosto, los jubilados y pensionados no deben superar los $629.663,90 de ingresos mensuales.

PAMI mantiene el subsidio social para afiliados que cumplen con los requisitos económicos. Foto: Archivo MDZ

Para acceder a los medicamentos sin cargo, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) establece una serie de requisitos, entre ellos un tope de ingresos mensuales para jubilados y pensionados. Con el aumento del 1,89% que comenzará a regir en agosto, ese límite también se actualiza.

El organismo indica que los afiliados pueden solicitar el subsidio social para medicamentos siempre que perciban ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.

Con la actualización de agosto, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,93, por lo que el nuevo tope de ingresos para acceder al beneficio será de $629.663,90. En el caso de los hogares con CUD, el ingreso máximo permitido ascenderá a $1.259.327,79.

El subsidio social permite acceder a medicamentos gratuitos para quienes cumplen las condiciones vigentes. ALF PONCE MERCADO / MDZ Otros requisitos para acceder a los medicamentos sin cargo de PAMI Además del límite de ingresos, los afiliados deberán cumplir con las siguientes condiciones: