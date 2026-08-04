Anses aumentó el tope de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares: los nuevos montos

Anses actualizó los límites de ingresos y los montos de las Asignaciones Familiares con el aumento del 1,89%. También fijó el nuevo ingreso máximo individual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento del 1,89% para las Asignaciones Familiares que comenzará a aplicarse en agosto de 2026. La medida también actualiza los topes de ingresos del grupo familiar para acceder al beneficio.

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el incremento de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El organismo previsional publicó los nuevos topes para acceder a las Asignaciones Familiares. Foto: Télam Cómo quedan los nuevos topes de ingresos de Anses Con la actualización, Anses elevó los límites de ingresos del grupo familiar para acceder a las Asignaciones Familiares. A partir de agosto, si uno de los integrantes percibe más de $3.092.203 mensuales, el grupo familiar quedará excluido del beneficio, aunque el ingreso total del hogar no supere el tope general de $6.184.406.

Los nuevos rangos de ingresos y los montos de cada asignación comenzaron a regir para las prestaciones de agosto y pueden consultarse en los anexos publicados junto con la resolución.

Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares El calendario de pagos de las Asignaciones Familiares comenzará el 10 de agosto y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.