Anses: a qué edad se puede jubilar un argentino y cómo iniciar el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó cuáles son los requisitos vigentes para acceder a la jubilación en Argentina y detalló el procedimiento que deben seguir quienes estén en condiciones de iniciar el trámite. Entre las consultas, muchos averiguan por la edad jubilatoria.

Actualmente, el sistema previsional establece que las mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los hombres desde los 65 años. En ambos casos, es obligatorio acreditar al menos 30 años de aportes registrados para acceder al beneficio.

Además de alcanzar la edad mínima prevista por la legislación, los futuros jubilados deben verificar que los aportes realizados durante su vida laboral figuren correctamente registrados en la historia previsional.

En caso de detectar períodos sin registrar o inconsistencias, será necesario presentar la documentación correspondiente para acreditar los años trabajados antes de avanzar con la solicitud del beneficio.

El proceso comienza con la revisión de los aportes registrados en el sistema de Anses. Una vez confirmados los requisitos, el solicitante puede reunir la documentación requerida y solicitar un turno para realizar el trámite.

La gestión es personal y requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con la documentación que respalde la trayectoria laboral, en caso de que sea necesaria para completar el expediente.

No todas las personas llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de contribuciones exigidos por la ley. En esos casos existen mecanismos previstos por la normativa vigente que permiten regularizar aportes para determinados trabajadores que cumplen las condiciones establecidas.

Anses mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional para personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria y necesitan completar años de aportes, aunque el acceso depende de los requisitos fijados por la normativa.