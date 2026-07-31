Anses: cómo se puede solicitar un turno para hacer trámites en cualquier oficina del país

Anses recordó el paso a paso para pedir un turno en cualquier oficina del país luego de los cambios en la forma de hacer trámites.

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó en las últimas horas que ahora, al momento de solicitar un turno, los ciudadanos pueden elegir la oficina en la que deseen realizar su trámite, sin restricciones. Cómo se puede pedir, paso a paso.

El paso a paso para sacar turno en Anses Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.

Elegir Solicitar un turno.

Elegir el trámite deseado.

Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.

Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia.

Seguir los pasos que indica el sistema. Esta nueva modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado.

Además, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios y tiempos de espera.