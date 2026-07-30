Anses confirmó quiénes cobrarán el bono de $70.000 en agosto y quiénes quedarán afuera
La Anses informó que el refuerzo continuará durante agosto, pero no llegará a todos los jubilados y pensionados.
Anses volverá a pagar en agosto el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Sin embargo, el refuerzo no alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional, ya que continuará aplicándose el mismo esquema utilizado en los últimos meses.
Con el aumento del 1,9% correspondiente a agosto, también se actualizarán los haberes previsionales. Aun así, el bono seguirá congelado en $70.000, por lo que únicamente lo cobrarán de manera completa quienes perciban la jubilación mínima o prestaciones equivalentes.
¿Quiénes cobrarán el bono completo de Anses?
Durante agosto recibirán el bono completo de $70.000:
- Jubilados que cobran el haber mínimo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Madres de siete hijos que perciben una Pensión No Contributiva.
¿Quiénes cobrarán un bono menor?
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el mínimo, pero no alcancen el tope fijado por el Gobierno, recibirán un bono proporcional. El objetivo es que, al sumar el haber y el refuerzo, todos lleguen al mismo ingreso máximo previsto para este beneficio.
Por ese motivo, cuanto más alto sea el haber previsional, menor será el monto extraordinario que abonará Anses.
¿Quiénes no cobrarán el bono?
Quedarán excluidos del refuerzo los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el límite establecido para acceder al beneficio. En esos casos, durante agosto solo percibirán el aumento correspondiente por movilidad, sin el adicional extraordinario.
¿Cuánto cobrará la jubilación mínima en agosto?
Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima ascenderá a $419.817,13. Al sumarse el bono de $70.000, quienes reciban el refuerzo completo cobrarán $489.817,13 durante agosto.