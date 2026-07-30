Anses confirmó quiénes cobrarán el bono de $70.000 en agosto y quiénes quedarán afuera

Anses volverá a pagar en agosto el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Sin embargo, el refuerzo no alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional, ya que continuará aplicándose el mismo esquema utilizado en los últimos meses.

Con el aumento del 1,9% correspondiente a agosto , también se actualizarán los haberes previsionales. Aun así, el bono seguirá congelado en $70.000, por lo que únicamente lo cobrarán de manera completa quienes perciban la jubilación mínima o prestaciones equivalentes.

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el mínimo , pero no alcancen el tope fijado por el Gobierno, recibirán un bono proporcional. El objetivo es que, al sumar el haber y el refuerzo, todos lleguen al mismo ingreso máximo previsto para este beneficio.

Desde la Anses informaron que el monto del refuerzo dependerá del haber mensual de cada beneficiario.

Por ese motivo, cuanto más alto sea el haber previsional, menor será el monto extraordinario que abonará Anses.

¿Quiénes no cobrarán el bono?

Quedarán excluidos del refuerzo los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el límite establecido para acceder al beneficio. En esos casos, durante agosto solo percibirán el aumento correspondiente por movilidad, sin el adicional extraordinario.

¿Cuánto cobrará la jubilación mínima en agosto?

Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima ascenderá a $419.817,13. Al sumarse el bono de $70.000, quienes reciban el refuerzo completo cobrarán $489.817,13 durante agosto.