Anses: cómo calcular cuánto se va a cobrar con el bono para los jubilados

Los jubilados de Anses ya saben cuánto van a poder cobrar en agosto con el aumento y el bono en sus haberes.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Anses continúan recibiendo el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas. El beneficio se otorga de manera completa a quienes perciben la jubilación mínima y, en los casos de haberes superiores, se reduce de forma proporcional hasta alcanzar el tope.

Cómo se calcula el bono de Anses El mecanismo es sencillo: quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo. En cambio, para los beneficiarios cuyo haber supera ese monto, el refuerzo disminuye progresivamente para que la suma entre el haber mensual y el bono no supere el límite fijado por la normativa vigente.

Una vez superado ese umbral, el bono deja de corresponder. Por ejemplo:

Si un jubilado cobra el haber mínimo, percibe el bono completo.

Si su haber mensual es superior, el bono se reduce por la diferencia hasta alcanzar el tope establecido.

Quienes reciben haberes elevados no acceden al refuerzo extraordinario. Quiénes pueden acceder El bono alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a otros beneficiarios de prestaciones previsionales contempladas por la Anses, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno nacional.

El bono extraordinario busca compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores con menores recursos. Si bien las jubilaciones se actualizan por movilidad, el refuerzo continúa siendo una herramienta complementaria para sostener el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos.