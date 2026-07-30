La Anses confirmó el calendario de pagos para agosto: estas son las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó el calendario de pagos para agosto de 2026. Las fechas fueron organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de las diferentes asignaciones.

El cronograma comenzará el lunes 10 de agosto con las Pensiones No Contributivas, las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares. Luego habrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 17 de agosto y los depósitos se retomarán el martes 18. El esquema previsional correspondiente a todo 2026 había sido aprobado mediante la Resolución 349/2025 de la Anses.

Los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y para madres de siete hijos o más cobrarán en las siguientes fechas:

La Anses iniciará el pago de los haberes mínimos el 10 de agosto. Después del feriado del 17, las acreditaciones continuarán el martes 18:

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán con el siguiente cronograma :

La Anses aplicará en agosto un aumento del 1,89% y mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados.

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Asignación Universal por Embarazo

El calendario de la Asignación Universal por Embarazo también se extenderá desde el 10 hasta el 24 de agosto:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal, las fechas establecidas por la Anses son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.

La Asignación por Maternidad se abonará el martes 11 de agosto para todas las terminaciones de documento.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción tendrán dos períodos de cobro:

Primera quincena: desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Segunda quincena: desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre.

En ambos casos, las fechas alcanzan a todas las terminaciones de DNI.

Por su parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo Plan 1 se acreditará durante la última semana de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.

La Anses confirmó aumentos para agosto

Además del nuevo calendario de pagos, la Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán en agosto un aumento del 1,89%. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de junio publicado por el Indec.

Con la actualización, el haber mínimo será de $419.775,93. Los jubilados y pensionados que perciben ese monto también recibirán el bono extraordinario de $70.000, por lo que cobrarán un total de $489.775,93.

Quienes superen la jubilación mínima, pero tengan ingresos inferiores a $489.775,93, accederán a un bono proporcional hasta completar esa cifra. El refuerzo fue confirmado para agosto mediante el Decreto 686/2026.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $335.820,74 y alcanzará los $405.820,74 con el bono. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez serán de $293.843,15, a las que se sumará el refuerzo de $70.000 para llegar a un total de $363.843,15.

En el caso de las asignaciones, la AUH ascenderá a $150.848, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $491.173. La Asignación Familiar por Hijo será de $75.433 para los beneficiarios incluidos en el primer rango de ingresos. Todos los montos se depositarán en las fechas establecidas por el calendario habitual de la Anses.