CUD: cuáles son sus principales beneficios de este certificado

Acceder a tratamientos, viajar gratis en transporte público o solicitar determinadas asignaciones depende, en muchos casos, de contar con una acreditación oficial. En Argentina, ese instrumento es el Certificado Único de Discapacidad ( CUD ), un documento gratuito y voluntario que tiene validez en todo el país y se obtiene después de una evaluación interdisciplinaria.

Lejos de limitarse a dejar constancia de una condición, el certificado permite ejercer derechos contemplados principalmente en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Su alcance comprende prestaciones vinculadas con la salud, la movilidad y la seguridad social. Sin embargo, no todos los beneficios se activan de manera automática: algunos requieren una solicitud específica ante el organismo correspondiente.

Uno de sus principales alcances es la cobertura del 100% de las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la discapacidad certificada. Según la información oficial del Estado nacional , ese régimen puede incluir medicamentos, tratamientos, equipamiento, prótesis, apoyos educativos y otras prestaciones previstas por el sistema. La cobertura debe ser gestionada ante la obra social, la empresa de medicina prepaga o el organismo público que corresponda, de acuerdo con la situación de cada titular.

El documento también permite acceder a asignaciones familiares específicas, entre ellas la asignación por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual para hijos con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad. Cada prestación tiene requisitos propios y debe tramitarse ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Por ese motivo, contar con el certificado no implica necesariamente que el pago se otorgue de manera directa.

En materia de movilidad, las personas con CUD pueden utilizar gratuitamente el transporte público terrestre. Desde el 19 de junio de 2026, quienes lo deseen también pueden asociar el beneficio a una tarjeta SUBE registrada para viajar en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. Esta alternativa es opcional: el certificado físico conserva plena vigencia y debe ser aceptado por las empresas y los conductores, según aclaró la Secretaría de Transporte . Cuando el certificado establece la necesidad de un acompañante, esa persona también puede trasladarse sin costo.

El CUD es el certificado que debe ser renovado anualmente. El proyecto de ley busca eliminar la renovación en determinados casos. Foto: Archivo MDZ

El CUD, además, habilita la gestión del Símbolo Internacional de Acceso, necesario para utilizar las facilidades de libre tránsito y estacionamiento en los lugares permitidos. No obstante, el certificado por sí solo no reemplaza ese símbolo. Algo similar ocurre con la exención de peajes, patentes y determinados tributos municipales o provinciales: cada beneficio debe solicitarse ante la autoridad competente y queda sujeto a las condiciones establecidas por la normativa de cada jurisdicción.

Cómo se tramita el Certificado Único de Discapacidad

El primer paso consiste en realizar la consulta personalizada disponible en Argentina.gob.ar, que indica qué documentación reunir y cuál es la Junta Evaluadora correspondiente según el domicilio. Por lo general, se solicitan DNI, certificados médicos, informes profesionales, planillas y estudios complementarios actualizados. Con esos documentos, la persona debe pedir un turno en el lugar asignado y concurrir a una evaluación presencial.

La Junta Evaluadora interdisciplinaria analiza cada caso y determina si corresponde emitir el certificado. El trámite no tiene costo y su resultado puede ser retirado por una persona mayor de 18 años que presente el documento original del solicitante. Una vez otorgado, el CUD también puede consultarse en la aplicación Mi Argentina: la versión digital posee la misma validez legal que el ejemplar en papel, que continúa vigente y debe seguir siendo entregado por las juntas evaluadoras. Las condiciones generales y los casos en los que puede emitirse sin vencimiento están detallados en la guía oficial de Derecho Fácil.