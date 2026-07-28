CUD: cuáles son los principales beneficios y cómo tramitarlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a coberturas del 100% en prestaciones básicas y transporte público gratuito, entre otros beneficios.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a distintos derechos y beneficios en todo el país.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) puede ser tramitado por personas con discapacidad motriz, sensorial, intelectual o mental. Este documento, válido en todo el país, acredita la condición de discapacidad y permite acceder a derechos y prestaciones contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

Para obtenerlo, la persona debe ser evaluada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determinará si corresponde la emisión del certificado. El trámite es gratuito, aunque requiere presentar documentación médica y cumplir con una serie de etapas.

El trámite del CUD requiere presentar documentación médica y asistir a una evaluación presencial. Foto: Archivo Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad Para obtener el CUD, se deben seguir estos pasos:

Reunir la documentación requerida, como certificado médico actualizado, estudios e informes médicos originales, DNI, datos de la obra social (si corresponde) y recibo de sueldo propio o de la persona responsable, entre otros documentos.

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio que figura en el DNI.

Presentarse el día asignado para la evaluación. Será la Junta la que determine si corresponde otorgar el Certificado Único de Discapacidad. Cuáles son los principales beneficios del CUD Al entregar el certificado, la Junta Evaluadora también debe brindar una cartilla con los derechos que asisten a las personas con discapacidad. Allí se incluyen los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la legislación vigente y los mecanismos disponibles para exigir su cumplimiento.

Entre los principales beneficios del CUD se encuentran: