El robot mendocino que sorprendió al mundo y ganó un prestigioso torneo internacional

El equipo Shadowfox , un grupo de 12 estudiantes mendocinos del colegio Tomás Alva Edison, hizo historia al consagrarse campeón del torneo internacional FIRST Tech Challenge México , una de las competencias de robótica más importantes de la región.

Además del título, los jóvenes obtuvieron el segundo puesto del Innovate Award, un reconocimiento que distingue la capacidad de innovación aplicada al desarrollo del robot y las soluciones presentadas durante la competencia.

Emiliano Mirabile , coordinador de la escuela de robótica Probot School, explicó que el equipo se preparó durante un año para llegar al certamen internacional. Antes de viajar a México, Shadowfox se clasificó tras un destacado desempeño en la instancia regional disputada en Argentina.

En el torneo internacional, los mendocinos se enfrentaron a equipos de países con gran trayectoria en robótica como China, Estados Unidos y Rumanía. Finalmente, su robot, ShadowBot, se quedó con el primer puesto, dejando a Mendoza y a la Argentina en lo más alto del podio.

"Nos veníamos preparando hace un año para participar en competencias internacionales. Inicialmente ganamos un premio en el certamen regional y de ahí clasificamos al torneo en México. Veníamos saliendo segundos en la mayoría de las competencias internacionales. Gracias al esfuerzo de los chicos, se dio que obtuvimos el primer puesto", contó Mirabile en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

Los detalles del robot ganador

Según detalló Mirabile, ShadowBot es un robot móvil de 18x18 pulgadas. Tiene un mecanismo de ruedas mecanum, que permite moverlo en diferentes direcciones. Además tiene un "shooter", que permite disparar pelotas.

"Es un robot móvil que se mueve para todas las direcciones y dispara pelotas", agregó.

ShadowBot, el robot creado por los alumnos del colegio Tomás Alva Edison. Instagram @shadowfox_ftc

De principiante a campeón internacional

Santiago Olmos es uno de los 12 alumnos del colegio Tomás Alva Edison que integró el grupo ganador. A sus 14 años, contó que, aunque desde chico le apasionaban las computadoras, se sumó al equipo de robótica hace menos de un año.

"Desde los 7 que me gusto todo lo que es un computadoras. Un día vino Emi a mi curso y me dijo que íbamos a estar en una competencia de robótica y que estaban invitando a las personas a entrar. Yo la dudé y mis amigos mi insistieron para que entrara", recordó.

Emocionado por el triunfo, el estudiante resaltó el trabajo en equipo junto al resto de sus compañeros y dejó un mensaje para sus pares.

"Lo que me deja la competencia es que hay que intentarlo, animarse. No hay que tener miedo de probar cosas nuevas. No bajen la mirada, y si se proponen un objetivo, síganlo", manifestó.

Por último, Santi confesó que quiere ser ingeniero mecatrónico. En lo inmediato, quiere seguir en Probot School y participar de más competencias.

La robótica, un espacio para todos

Desde hace varios años, el colegio Tomás Alva Edison impulsa talleres de robótica y programación para sus estudiantes. Desde entonces ha participado de diferentes competencias nacionales e internacionales.

Semanalmente, los alumnos trabajan en distintas disciplinas como mecánica, programación, diseño y comunicación.

"Las competencias no se ganan únicamente con el desempeño robótico. Los chicos también tienen que presentarse a una entrevista con jueces, contar cuál ha sido su proceso y eso da un puntaje para que los chicos puedan clasificar a distintos premios", explicó Mirabile.

Desde hace varios años, el colegio Tomás Alva Edison impulsa talleres de robótica y programación para sus estudiantes. Marcos Garcia/MDZ

Además, el experto aseguró que el interés por la robótica crece conforme pasan los años y alentó a los jóvenes a sumarse. "Hay que sacarle el miedo que hay en torno a que hay que ser súper inteligente para hacerlo", agregó.

Los interesados en aprender robótica no necesitan pertenecer al colegio Tomás Alva Edison. Probot School, una alianza entre la Fundación Tomás Alva Edison, el Grupo de Robótica de la Universidad de Mendoza y la UTN-FRM, ofrece cursos para niños desde los 8 años y adolescentes interesados en robótica y/o programación. La propuesta se organiza en distintos niveles y busca que los estudiantes desarrollen sus conocimientos de manera progresiva e integral.