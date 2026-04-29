Un equipo de estudiantes mendocinos competirá en el Mundial de robótica en Houston

El equipo Kondor, integrado por estudiantes mendocinos, ya se encuentra en Houston , Texas, para participar del FIRST Championship 2026, el evento más importante de robótica educativa a nivel global. La delegación llegó tras meses de preparación y un fuerte esfuerzo colectivo para poder concretar el viaje.

Los jóvenes pertenecen a la Escuela Tomás Alva Edison y lograron su clasificación luego de destacarse en la competencia nacional PROBOTAE. Ese desempeño les permitió acceder a la máxima instancia internacional en la categoría FIRST Tech Challenge.

El torneo se desarrolla desde este miércoles 29 de abril hasta el sábado 2 de mayo en el George R. Brown Convention Center, donde participan equipos de todo el mundo. En ese escenario, los mendocinos representan no solo a la provincia sino también a la Argentina.

El FIRST Championship es el evento global más relevante en robótica educativa y reúne a miles de jóvenes de distintos países. La competencia no solo evalúa el rendimiento técnico, sino también el trabajo en equipo y la capacidad de innovación.

Durante el certamen, los equipos diseñan, construyen y programan robots para resolver desafíos complejos. Además, presentan sus proyectos ante jurados internacionales.

El torneo se divide en distintas categorías según la edad y el nivel educativo. En el caso del equipo mendocino, compite en la FIRST Tech Challenge, orientada a estudiantes secundarios.

En qué consistió la clasificación al Mundial

Robot Mundial de robótica 2026 Kondor

El equipo Kondor logró clasificar en una competencia que reunió a más de 250 jóvenes y decenas de mentores. Allí no solo se evaluó el robot, sino también el impacto del equipo fuera de la cancha.

Uno de los aspectos valorados fue la capacidad de promover la robótica y las habilidades sociales. Ese enfoque integral forma parte del espíritu de la competencia.

El equipo mendocino obtuvo el premio de inspiración, un reconocimiento que distingue a quienes motivan a otros a participar. Ese resultado fue determinante para conseguir el pasaje al Mundial en Houston.

Antes de viajar, el equipo Kondor dedicó largas jornadas al desarrollo de su robot y a la preparación general. Según relataron los propios estudiantes, trabajaban desde la mañana hasta la tarde, e incluso extendían sus horarios cuando era necesario.

Un viaje sostenido a pulmón y con ayuda colectiva

equipo Kondor en viaje a Houston 1 Tras ganar en Mendoza, el equipo Kondor viajó a EE.UU. para representar al país en robótica educativa. Kondor | FTC 32736

Más allá del logro deportivo y educativo, el camino hasta Estados Unidos implicó un gran desafío económico para el equipo. En el último tiempo, los estudiantes organizaron rifas, ventas de comida y sorteos para poder costear el viaje.

A ese trabajo se sumó el acompañamiento de sponsors y de la comunidad educativa, que apoyó el proyecto desde sus inicios. El proceso fue acompañado de cerca por la Fundación Tomás Alva Edison.

Graciela Bertancud, presidenta de la fundación, compartió en redes sociales distintas etapas del recorrido del equipo. Allí mostró desde los entrenamientos hasta el viaje hacia tierras estadounidenses.

Un logro que tiene antecedentes en Mendoza

mudial de robotica colegio tomas alva edison (18).JPG El reconocimiento en Casa de Gobierno luego de la participación en el Mundial de 2025. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La participación de Kondor no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso que la institución viene desarrollando hace años. En 2025, otro grupo de estudiantes de la escuela Tomás Alva Edison ya había tenido presencia internacional en Brasil.

En aquella oportunidad, el equipo llamado Andes Robotics obtuvo un reconocimiento por su desempeño y su crecimiento durante la competencia. Además, destacaron por su proyecto con enfoque ecológico.