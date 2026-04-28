Becas Progresar de Anses: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio
Quedan pocos días para anotarse a las Becas Progresar de Anses. Cómo inscribirse, hasta cuándo se puede y cuáles son los requisitos para solicitar el beneficio.
Quedan solo dos días para anotarse a las Becas Progresar de Anses y acceder al apoyo económico destinado a estudiantes que buscan continuar sus estudios. Con el cierre de inscripción cada vez más cerca, es clave completar el trámite a tiempo para no perder el beneficio.
Cuál es la fecha límite para inscribirse a las Becas Progresar
La línea Progresar Superior tiene su inscripción abierta hasta el 30 de abril. Se trata del plazo más cercano, por lo que quienes aún no se anotaron deben hacerlo antes de esa fecha.
En paralelo, la línea de Formación Profesional ya abrió el 27 de abril y estará disponible hasta el 27 de noviembre, con un calendario más amplio.
A quiénes está dirigida la beca Progresar Superior
Esta categoría está orientada a quienes buscan continuar sus estudios luego de terminar la escuela secundaria. Incluye a:
- estudiantes universitarios
- estudiantes de institutos terciarios y profesorados
Cómo anotarse a las Becas Progresar
La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa. El trámite es gratuito y consta de unos pocos pasos:
- ingresar al sitio de Becas Progresar y crear usuario (si no se tiene)
- elegir la línea correspondiente e iniciar sesión
- completar el formulario con datos personales, encuesta y datos académicos
- seguir el estado de la solicitud desde la misma plataforma
Cuánto se cobra por las Becas Progresar
El monto de la beca se paga mensualmente y se divide en dos partes:
- el 80% se cobra todos los meses
- el 20% restante se paga al finalizar el ciclo, una vez acreditada la regularidad
Los valores pueden actualizarse, por lo que se recomienda consultar los montos vigentes en los canales oficiales.
Requisitos para inscribirse
Para acceder a Progresar, es necesario cumplir con ciertas condiciones:
- ser argentino o contar con residencia legal de al menos dos años
- tener DNI vigente
- ser alumno regular en una institución educativa
- cumplir con los requisitos de edad establecidos por el programa (con excepciones según la línea)
- sin límite de edad para estudiantes de enfermería
- que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos
El programa apunta a garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios, por lo que es fundamental completar la inscripción dentro de los plazos establecidos para no quedar afuera.