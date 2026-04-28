Becas Progresar de Anses: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio

Quedan solo dos días para anotarse a las Becas Progresar de Anses y acceder al apoyo económico destinado a estudiantes que buscan continuar sus estudios. Con el cierre de inscripción cada vez más cerca, es clave completar el trámite a tiempo para no perder el beneficio.

Cómo solicitar las Becas Progresar antes de la fecha límite.

Cómo saber el estado de mi solicitud para las becas progresar Foto: Télam

La línea Progresar Superior tiene su inscripción abierta hasta el 30 de abril. Se trata del plazo más cercano, por lo que quienes aún no se anotaron deben hacerlo antes de esa fecha.

En paralelo, la línea de Formación Profesional ya abrió el 27 de abril y estará disponible hasta el 27 de noviembre, con un calendario más amplio.

Esta categoría está orientada a quienes buscan continuar sus estudios luego de terminar la escuela secundaria. Incluye a:

estudiantes universitarios

estudiantes de institutos terciarios y profesorados

Cómo anotarse a las Becas Progresar

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa. El trámite es gratuito y consta de unos pocos pasos:

ingresar al sitio de Becas Progresar y crear usuario (si no se tiene)

elegir la línea correspondiente e iniciar sesión

completar el formulario con datos personales, encuesta y datos académicos

seguir el estado de la solicitud desde la misma plataforma

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

El monto de la beca se paga mensualmente y se divide en dos partes:

el 80% se cobra todos los meses

el 20% restante se paga al finalizar el ciclo, una vez acreditada la regularidad

Los valores pueden actualizarse, por lo que se recomienda consultar los montos vigentes en los canales oficiales.

Requisitos para inscribirse

Para acceder a Progresar, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

ser argentino o contar con residencia legal de al menos dos años

tener DNI vigente

ser alumno regular en una institución educativa

cumplir con los requisitos de edad establecidos por el programa (con excepciones según la línea)

sin límite de edad para estudiantes de enfermería

que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos

El programa apunta a garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios, por lo que es fundamental completar la inscripción dentro de los plazos establecidos para no quedar afuera.