Anses: hasta cuándo está habilitada la inscripción a las Becas Progresar 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) y el Ministerio de Capital Humano habilitaron la inscripción a las Becas Progresar Superior 2026, un programa clave que busca acompañar a estudiantes universitarios y terciarios en todo el país. Los detalles.

La convocatoria ya está en marcha y miles de jóvenes pueden postularse para acceder a un apoyo económico que les permita continuar sus estudios.

Para acceder a la línea Progresar Superior, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones vinculadas a edad, ingresos y situación académica.

Entre los principales requisitos se destacan:

Además, quienes ya estén avanzados en la carrera deberán acreditar regularidad y cierto porcentaje de materias aprobadas para mantener el beneficio.

Cuáles son los tipos de Becas Progresar que hay. Foto: Télam Cuáles son los tipos de Becas Progresar que hay en Anses.

Cómo anotarse paso a paso

La inscripción se realiza de manera online y gratuita. El proceso incluye los siguientes pasos:

Registrarse o tener una cuenta activa en la plataforma Mi Argentina

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos

Seleccionar la institución educativa y la carrera

Enviar la solicitud y descargar el comprobante

El trámite es personal y no requiere gestores ni intermediarios.

La primera convocatoria para Progresar Superior 2026 se encuentra abierta del 6 al 30 de abril, período en el que los estudiantes pueden completar la inscripción para acceder al beneficio durante todo el año.

Con la inscripción ya disponible, quienes cumplan los requisitos tienen una nueva oportunidad para sostener su trayectoria educativa en 2026.