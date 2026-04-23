Anses: hasta cuándo está habilitada la inscripción a las Becas Progresar 2026
Anses confirmó que se encuentra habilitada la inscripción a las Becas Progresar Superior. Cómo anotarse.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Capital Humano habilitaron la inscripción a las Becas Progresar Superior 2026, un programa clave que busca acompañar a estudiantes universitarios y terciarios en todo el país. Los detalles.
La convocatoria ya está en marcha y miles de jóvenes pueden postularse para acceder a un apoyo económico que les permita continuar sus estudios.
Cuáles son los requisitos de Anses para las Becas Progresar
Para acceder a la línea Progresar Superior, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones vinculadas a edad, ingresos y situación académica.
Entre los principales requisitos se destacan:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país
- Tener entre 17 y 24 años si se trata de ingresantes, o hasta 30 años para estudiantes avanzados (sin límite en enfermería)
- Que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles
- Haber finalizado el secundario sin adeudar materias
- Estar inscripto o cursando en universidades, institutos terciarios o de formación docente reconocidos
Además, quienes ya estén avanzados en la carrera deberán acreditar regularidad y cierto porcentaje de materias aprobadas para mantener el beneficio.
Cómo anotarse paso a paso
La inscripción se realiza de manera online y gratuita. El proceso incluye los siguientes pasos:
- Registrarse o tener una cuenta activa en la plataforma Mi Argentina
- Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar
- Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos
- Seleccionar la institución educativa y la carrera
- Enviar la solicitud y descargar el comprobante
El trámite es personal y no requiere gestores ni intermediarios.
La primera convocatoria para Progresar Superior 2026 se encuentra abierta del 6 al 30 de abril, período en el que los estudiantes pueden completar la inscripción para acceder al beneficio durante todo el año.
Con la inscripción ya disponible, quienes cumplan los requisitos tienen una nueva oportunidad para sostener su trayectoria educativa en 2026.